Voici les 19 types de collègues insupportables, en connaissez-vous autour de vous ?

Leurs comportements, qu'ils soient bruyants, commères, négligents ou encore négatifs, peuvent sérieusement affecter votre productivité et votre bien-être.

Au travail, il n'est pas rare de se retrouver confronté à des collègues qui peuvent être franchement insupportables et nuire à notre productivité et notre bien-être. Pour vous aider à identifier ces types de collègues et à gérer au mieux les situations délicates, voici une liste concise des 19 types de collègues insupportables les plus courants. Vous en reconnaîtrez peut-être certains parmi ceux qui vous entourent !