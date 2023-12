Pimentez vos Secret Santa grâce à cette version déjantée à pratiquer en famille ou au bureau

Vous tirez au sort qui fait un cadeau à qui entre collègues, entre amis ou dans votre famille. Voici une règle qui pimentera ce grand classique de Noël.

Le Secret Santa est un jeu d'échange de cadeaux qui permet de partager la magie de Noël à moindre coût. Le principe est simple : dans un groupe de personnes, chacun tire au sort le nom de quelqu'un et lui offre un cadeau. On parle de secret santa ou de Père Noël secret car on ne connaît qu'à la fin du jeu l'identité de la personne chargée de nous offrir un cadeau. Cette tradition fortement ancrée aux Etats-Unis s'est développée dans de nombreux pays, dont la France.

Le Secret Santa se pratique en entreprise, entre amis mais aussi en famille, notamment pour des raisons économiques. Avec l'importance du budget consacré aux enfants, les adultes choisissent souvent de ne pas se faire de cadeaux entre eux, mais avec le Secret Santa, tout le monde est sûr d'en avoir au moins un. Pour un Secret Santa entre collègues le budget imposé est souvent de 5, 10, 15 ou 20 euros maximum. En famille, il peut être plus élevé.

Les règles de base du Secret Santa consistent à inscrire le nom de chaque participant sur un papier et de les regrouper dans une boîte. Ensuite, chaque participant tire un nom au hasard et doit se charger d'acheter un cadeau à la personne tirée au sort tout en respectant le budget choisi par le groupe.

Pour apporter un peu plus de rires et de suspense au moment d'ouvrir les cadeaux, il est possible de pimenter un peu les règles du Secret Santa. Parmi les variantes de ce jeu, une est particulièrement populaire et simple à mettre en place. Dans cette version, on achète le cadeau sans savoir à qui on va l'offrir. Pour des collègues, il peut s'agir d'un mug, de chocolats, d'une bouteille de vin… et un thème peut également être imposé : années 80, voyage, fait-maison…

C'est seulement le jour de l'ouverture des cadeaux que le tirage au sort a lieu, mais il est un peu différent de celui de la version originale. Cette fois-ci, les participants tirent chacun un numéro. La personne qui tire au sort le chiffre 1, choisi en premier un cadeau (soigneusement emballé) et ainsi de suite. Une fois les cadeaux déballés, un second tour a lieu où chaque participant a la possibilité de "voler" le cadeau d'un autre joueur. Chaque paquet ne peut être volé qu'une seule fois et le jeu se termine lorsque tous les participants possèdent un cadeau. La présence de gadgets et de cadeaux volontairement loufoques participent à l'ambiance fun d'un secret santa "voleur".

Si en famille on organise le Secret Santa le jour même de Noël, pour que les adultes reçoivent leurs cadeaux en même temps que les enfants, avec ses collègues ou ses amis, il est préférable de prévoir une date à la mi-décembre, avant les départs en congé.