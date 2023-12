Ce chiffre de l'Insee révèle aux Français s'ils sont pauvres, riches ou dans la classe moyenne

Pauvre, riche et classe moyenne... S'il est parfois complexe de définir ces concepts, l'Observatoire des inégalités et l'Insee ont défini les seuils de revenus qui déterminent les différentes classes sociales.

En France, comme à l'étranger, l'argent est un sujet tout aussi passionnant que clivant. Avec sa famille, ses amis ou ses collègues, la question du revenu que l'on perçoit tous les mois revient souvent sur la table. Salaire, propriété, minimas sociaux, biens achetés... les gens aiment se comparer. La thématique est d'autant plus épineuse à l'heure où l'inflation met en exergue les écarts de richesse, déjà bien connus, entre l'opulence des plus riches et l'extrême précarité des plus pauvres.

Quoi qu'il en soit la perception que chacun peut avoir de sa propre fortune est parfois loin de la réalité. Selon une étude réalisée en 2022 par Ipsos pour l'association Secours populaire, "38% des Français affirment connaître une situation de pauvreté, car ils se privent régulièrement de loisirs ou de soins médicaux". Si cette réalité est certes regrettable, l'Insee relève toutefois que les pauvres, vivant sous le seuil de pauvreté (selon son barème) représentent en réalité 7,6% de la population.

Si la perception de la pauvreté n'est pas claire, il en est de même pour la richesse. Chaque Français peut avoir son propre avis sur ce que veut dire "être riche" : comme gagner 6 000 euros par mois ou alors être propriétaire. Mais alors comment savoir objectivement qui est aisé et qui ne l'est pas ? L'Observatoire des inégalités s'est justement penché sur la question.

Afin de différencier les diverses catégories sociales, l'organisme a pris en compte le revenu disponible mensuel, c'est-à-dire l'ensemble des revenus perçus par une seule personne (salaire, revenu complémentaire, prestations sociales...) après déduction des impôts. En clair, il s'agit du revenu qui sert à vivre : faire ses courses, payer son loyer etc...

Pour être considérées comme pauvres, les personnes doivent avoir un revenu disponible mensuel inférieur au seuil de pauvreté. D'après l'Insee, ce dernier correspond à la moitié du revenu médian, à savoir le revenu en dessous duquel se situe 50% de la population et au-dessus duquel se trouve les autres 50%. Puisque le revenu médian est fixé à 1 882 euros selon l'Insee, alors le seuil de pauvreté s'établit à 941 euros.

Ensuite, viennent les classes populaires qui regroupent toutes les personnes dont les revenus font partie des 30% les plus bas. Juste au-dessus, on trouve les classes moyennes, comprises entre les classes populaires et les classes aisées. Ces dernières sont composées des individus dont les revenus font partie des 20% les plus hauts. Concrètement, est qualifié de "riche" une personne qui gagne plus de 3 762 euros par mois, soit le double du revenu médian.

Revenu mensuel en euro des catégories populaires, moyennes et aisées, selon le type de ménage © Observatoire des inégalités

Il est nécessaire de rappeler que les seuils de pauvreté ou de richesse varient selon la composition du foyer. Si dans un couple, il est possible de mutualiser les revenus, il faut également additionner les dépenses. Au même titre qu'avoir des enfants implique mécaniquement des coûts supplémentaires. Voilà pourquoi l'Observatoire des inégalités propose dans son tableau plusieurs cas de figure des seuils de revenus à atteindre selon la situation familiale.