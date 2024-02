"Voici les jours de congé à poser en 2024 pour avoir le plus de vacances possible"

Avec la nouvelle année qui commence, voici comment poser ses jours de congés pour se reposer au maximum.

L'année 2024 a commencé et la question des jours de congé commence à se poser. Plutôt que de les prendre au fur et à mesure de l'année, pourquoi ne pas les prévoir d'un coup pour les optimiser au maximum ? Les salariés qui ont la chance de pouvoir poser librement leurs jours de congé peuvent en effet profiter de longues périodes de repos en suivant certaines indications.

Il s'agit de trouver la combinaison la plus avantageuse possible en apposant ses jours de congés à certains week-ends et jours fériés. Un point particulièrement intéressant en 2024 concerne le mois de mai avec deux jours fériés qui se suivent : le mercredi 8 mai qui fête la victoire de 1945 et le jeudi 9 mai qui célèbre l'Ascension. Cette exception du calendrier qui ne se reproduira pas avant 2043 permet d'obtenir 5 jours de repos d'affilée en posant uniquement la journée du vendredi 10 mai.

Pour le reste de l'année, plusieurs répartitions ont été publiées. Elles permettent d'augmenter le nombre de jours de repos (comprenez par là des périodes avec au moins 3 jours consécutifs sans travailler) à partir d'une base de 25 jours de congés qui correspond au nombre de congés annuels de la plupart des Français.

La répartition proposée par France Bleu nous apparaît particulièrement avantageuse puisqu'elle permet d'obtenir 60 jours de repos. Elle prévoit notamment de courtes vacances à Pâques, en mai, à la mi-août, à la Toussaint ainsi qu'un repos de 12 jours au moment des fêtes de fin d'année. Les vacances d'été sont plutôt courtes, mais pour une bonne raison : cela permet en effet de profiter de la règle de fractionnement des congés.

Selon cette règle, un salarié a droit à un congé principal de 4 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. S'il scinde ce congé (par obligation ou parce qu'il le souhaite), et qu'il prend 3 à 5 jours de congé à une autre période, il a droit à un jour de congé supplémentaire. C'est une obligation légale à laquelle doit répondre l'employeur, hors accord collectif particulier empêchant l'application des jours de fractionnement.

Si le salarié reporte plus de 6 jours en dehors de cette période, comme c'est le cas dans la répartition de France Bleu, il a droit à 2 jours de congés supplémentaires. Outre le fait de multiplier les périodes de repos supérieures à 3 jours ou plus sans travailler, la répartition que nous avons retenue permet de passer de 25 jours de congé à 27.

Cette répartition peu conventionnelle, sans les 3 à 4 semaines de congé d'été habituellement posés en août, peut laisser perplexe. Toutefois, elle permet de prendre plusieurs longs week-ends tout au long de l'année pour un repos plus fréquent et prévoit quand même 5 coupures d'au moins une semaine pour déconnecter régulièrement.