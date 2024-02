Ce pays de rêve pour vos vacances d'été est très abordable, mais il ne va pas le rester longtemps

Actuellement, il est possible d'acheter un billet d'avion aller-retour pendant la période des vacances d'été en direction de sa capitale pour environ 160 euros.

Planifier ses vacances d'été se réfléchit des mois à l'avance. L'objectif est de réserver ses billets d'avion ou de train le plus tôt possible afin de réaliser des économies. Surtout en cette période de forte inflation où les Français ont tendance à limiter leurs dépenses. Mais malgré le contexte, selon le site de comparateur de vols Skyscanner, "78% des voyageurs français prévoient de faire le même nombre de voyages à l'étranger, sinon plus, en 2024 qu'en 2023". Un tiers d'entre eux ont même prévu de dépenser plus pour leurs voyages cette année ajoute le site.

Mais pour partir où ? Pour le savoir, l'agence spécialisée dans le référencement Salt Agency a publié le classement des destinations qui seront les plus recherchées dans Google au cours des douze prochains mois. Dans les premières places on trouve les classiques Tunisie, Mexique, Maroc, République Dominicaine... Mais à la sixième place se trouve un pays inattendu et moins onéreux qui attire de plus en plus de vacanciers.

Début janvier, cette destination est devenue "la préférée" de 2024 de L'Association européenne des agents de voyages et des voyagistes (ECTAA) grâce, selon elle, à "un amalgame séduisant d'attrait, de patrimoine culturel, de richesse historique, des liaisons de transport fluides et des paysages naturels impressionnants. Ce pays est en train de créer une expérience pour chaque voyageur". Mieux encore, selon Eric Drésin, le secrétaire général de l'association, elle "pourrait devenir l'un des pays les plus compétitifs en matière de tourisme européen. Les vacanciers pourraient vivre une expérience totalement nouvelle dans ce pays". Et selon le site du routard, c'est "une des dernières terra incognita européennes". Et ce pays, c'est la Bulgarie.

Pour le site du célèbre éditeur de guides de voyages, Lonely Planet, "le limes du Danube", dont une partie se trouve au nord du pays, fait d'ailleurs partie des dix destinations les plus abordables pour l'année 2024. En 2022, le magazine Time Out avait déjà classé Sofia comme la dixième capitale la moins chère d'Europe. À l'époque, le prix moyen d'une location sur Airbnb était de 46 livres sterling (soit 54 euros) euros, et une pinte coûtait en moyenne 2,10 euros. Entre ses nombreux monuments historiques, ses montagnes et ses plages, il y en a pour tous les goûts.

Autre avantage de cette destination : à partir du 31 mars 2024, il sera possible de circuler librement entre la Bulgarie et les pays de l'espace Schengen. Concrètement, les contrôles aux frontières seront levés à partir de cette date et seule une carte d'identité sera nécessaire pour s'y rendre.