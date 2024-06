Voici ce qu'il faut absolument faire pour conserver cet avantage salarié à la retraite

Les frais de santé coûtent cher quand on est senior, mais un dispositif permet de limiter les dépenses. Néanmoins, il faut respecter un certain délai pour pouvoir en profiter...

Avec l'âge, les soins médicaux sont de plus en plus en plus fréquents et en parallèle les cotisations à une complémentaire santé (mutuelle, assurance ou institution de prévoyance) augmentent. C'est un vrai problème pour les seniors qui en plus de ça voient leurs revenus diminuer au moment de la retraite. Cependant, un dispositif leur permet de limiter leur budget santé…

Outre la participation de l'employeur qui prend en charge au minimum 50 % des cotisations, les mutuelles d'entreprise sont souvent négociées collectivement et obtiennent donc des garanties plus protectrices et des tarifs plus avantageux que les mutuelles individuelles. A garanties égales, il est donc fréquent de constater qu'une mutuelle d'entreprise est moins chère qu'une mutuelle proposée à un particulier.

Cependant, une solution existe pour les personnes qui souhaiteraient conserver leur mutuelle d'entreprise une fois en retraite. En effet, depuis 1989, la loi Evin permet aux retraités de bénéficier de la portabilité de leur mutuelle. En d'autres termes, les retraités peuvent bénéficier de la complémentaire santé de leur ancienne entreprise mais sous certaines conditions. Cette mesure vise à éviter une rupture brutale de couverture et à garantir une continuité dans l'accès aux soins, à un moment où les besoins de santé sont souvent plus importants.

En effet, les mutuelles sont obligées d'accepter la portabilité malgré le changement de situation de la personne, sans questionnaire médical, ni délai de carence et en maintenant les mêmes garanties. La loi Evin encadre les hausses de tarifs, en interdisant les hausses la première année de la portabilité puis en les limitant à 25% la deuxième année et à 50% la 3e année. En revanche, le retraité devra assumer seul l'intégralité des cotisations, y compris la part auparavant prise en charge par l'employeur et doit se préparer à une hausse à la 4e année de portabilité où le montant des cotisations n'est plus plafonné.

La reconduction du contrat au moment de la retraite n'est pour autant pas automatique. Elle concerne les personnes qui bénéficiaient déjà de la mutuelle d'entreprise lorsqu'elles étaient salariées. De plus, les retraités qui tiennent à conserver la mutuelle de leur ancienne entreprise doivent en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de leur contrat. Passé ce délai, il n'est plus possible de bénéficier de cette mesure.

En principe, la complémentaire santé adresse dans un délai de 2 mois suivant le départ en retraite une offre personnalisée. Dans Le cas où l'on souhaite y souscrire, la demande de portabilité doit se faire par écrit. Le courrier daté doit comporter les coordonnées du demandeur et de la mutuelle. Des pièces jointes peuvent être obligatoires selon la complémentaire santé pour prouver la situation du demandeur telles que le versement de la pension de retraite ou le solde de tout compte.