Une location de vacances presque gratuite, c'est possible avec ce job de rêve

L'hébergement représente un poste important dans le budget alloué aux vacances mais un job accessible à tous permet de le réduire considérablement...

Les vacances sont un moment très attendu par les Français mais les financer peut néanmoins poser problème. Selon un sondage OpinionWay pour Sofinco réalisé en avril 2024, 41% des Français n'ont pas prévu de partir en vacances cette année et plus de la moitié de la population (51%) économise toute l'année en prévision des vacances d'été. Cependant, pour les personnes désireuses de partir, il existe une solution qui réduit considérablement le budget alloué à l'hébergement…

Des plateformes en ligne permettent en effet de mettre en relation des personnes qui cherchent une location de vacances à un prix très abordable avec des propriétaires qui souhaitent faire garder leur domicile pendant leur absence. Ce concept, appelé "home-sitting", offre une opportunité unique de découvrir de nouvelles régions tout en maîtrisant ses dépenses de voyage.

Le principe est simple : le home-sitter s'engage à prendre soin de la maison et des animaux de compagnie des propriétaires pendant leur absence, en échange d'un hébergement gratuit. Les missions peuvent inclure l'entretien courant de la maison, l'arrosage des plantes, la relève du courrier, ainsi que la prise en charge des animaux. C'est une solution simple et abordable pour les propriétaires qui veulent s'absenter l'esprit léger.

Plusieurs sites de home-sitting existent : Partir Tranquille, Ilidor, ou encore Nomador… Ce dernier permet d'avoir un aperçu des séjours proposés sans profil complet, en fournissant simplement son nom et son adresse mail. On y trouve des offres variées en France ou à l'étranger comme un grand appartement à 1 kilomètre de la plage de Boulogne-sur-Mer pour la garde de 2 chats, une grande maison avec jardin à Genève pour la garde d'un chien et d'un chat ou un appartement à 7 minutes à pied de la gare de Copenhague avec la garde de 2 chats et l'arrosage de plantes.

Les tarifs diffèrent en fonction des plateformes de home-sitting. Chez Nomador, l'offre découverte de 3 mois coûte 29 euros, ensuite ceux qui veulent continuer l'expérience doivent prévoir 79 euros par an. Ilidor propose une inscription gratuite pour les home-sitters avec une adhésion annuelle de 45 euros qui sera facturée seulement en cas de sélection sur un séjour par un propriétaire. Chez Partir Tranquille, le prix minimum du séjour est de 125 euros pour 7 jours (ce qui revient à moins de 18 euros par jour d'hébergement) puis le tarif évolue de manière dégressive.

Pour constituer un dossier complet sur ces plateformes, il faut être prêt à fournir certains documents, notamment une pièce d'identité. Les annonces pouvant être très demandées, il est important de bien compléter son profil pour se démarquer et, si possible, d'être flexible dans ses dates de congés pour s'adapter aux besoins des propriétaires. Etant donné l'offre actuelle, il est essentiel d'aimer les animaux et idéalement d'avoir un peu d'expérience avec eux, car certains peuvent nécessiter une attention ou des soins particuliers.