Steve Jobs, Nelson Mandela ou Lady Gaga… Ce test reconnu et gratuit révèle à quelle personnalité vous ressemblez

Utilisé par de nombreuses entreprises, le test de personnalité MBTI a été décliné dans une version plus accessible, révélant si vous êtes plutôt un "commandant" comme Steve Jobs ou un "architecte" comme Michelle Obama.

Dans les couloirs des multinationales comme dans les start-ups, le MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) est devenu une référence. Ce test de personnalité est notamment utilisé par des géants comme Veolia ou McKinsey et un site Internet en offre désormais une version particulièrement accessible.

L'histoire du MBTI remonte aux années 1920, lorsque Katharine Cook Briggs, une enseignante passionnée par les théories du psychiatre Carl Gustav Jung, décide d'approfondir ses recherches. Avec sa fille Isabel Briggs Myers, elle développe pendant près de 40 ans le MBTI. Cet indicateur de personnalité qui voit le jour en 1962 est depuis devenu le plus utilisé au monde.

Le principe du MBTI repose sur quatre dimensions fondamentales de la personnalité, chacune représentée par une lettre. L'Extraversion (E) ou l'Introversion (I) décrit ce dont nous avons besoin pour trouver de l'énergie, en étant avec les autres ou en se retrouvant seul. La Sensation (S) ou l'Intuition (N) révèle la manière de recueillir l'information, factuellement ou en étant dans l'interprétation. La Pensée (T) ou le Sentiment (F) illustre un processus de prise de décision rationnel ou plus subjectif. Enfin, le Jugement (J) ou la Perception (P) reflète un mode d'action structuré ou plus flexible. Ces quatre lettres se combinent pour former 16 types de personnalité distincts.

Si le MBTI est exclusivement distribué par The Myers-Briggs Company, le site 16personalities.com en offre une version "très simplifiée" selon ses propres termes grâce au modèle Neris. Son questionnaire en ligne est entièrement gratuit et certains éléments le rendent particulièrement ludique.

Sans être aussi complet que le MBTI, le modèle Neris utilisé par 16personalities.com utilise les mêmes acronymes à 4 lettres pour chacune des 16 personnalités. Il ajoute néanmoins une 5e lettre pour affiner le résultat. Cette lettre supplémentaire distingue les personnes "assertives" (-A), sûres d'elles, résistantes au stress et qui sont moins motivées par l'atteinte d'objectifs, et les personnes "turbulentes" (-T), sensibles au stress, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer.

Les profils sont regroupés dans quatre grandes familles avec des caractéristiques communes : analystes, diplomates, sentinelles et explorateurs. Mais surtout, chacun des 16 profils est rattaché à un nom qui le symbolise et à des exemples de personnes célèbres afin de rendre le résultat obtenu plus concret et plus facile à mémoriser. Après avoir rempli le test en ligne durant 10 à 15 minutes, on découvre donc si on est "commandant" (ENTJ) comme Steve Jobs et Jim Carrey, "architecte" (INTJ) comme Michelle Obama, "aventurier" (INFP) comme Frida Kahlo ou encore "avocat" (INFJ) comme Nelson Mandela.

Si des entreprises utilisent le MBTI dès le stade du recrutement, d'autres préfèrent le voir comme un outil de développement et le proposent après l'intégration du candidat. Le pourcentage obtenu pour chacune des lettres du profil permet d'apporter de la nuance à la lecture des résultats et de souligner que des différences existent au sein de chaque profil. Un résultat peut d'ailleurs évoluer sur le long terme, rien n'est figé.