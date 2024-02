Contenus UGC : Skeepers rachète TokyWoky

Avec une douzaine de marchés à son actif, TokyWoky amène à la suite SaaS de Skeepers une brique technologique permettant aux marques d'animer leurs communautés de clients les plus fidèles

Skeepers, plateforme de marketing basée sur les contenus générés par les utilisateurs (UGC), annonce ce mercredi 21 février l'acquisition de TokyWoky, spécialiste français de la gestion de communautés de clients de marques. Le montant exact de l'opération n'est pas dévoilé mais il se chiffre à quelques millions d'euros.

Avec un portefeuille de grands comptes tels que Carrefour, Sephora, Darty ou Leroy Merlin, et une douzaine de marchés à son actif, TokyWoky amène à la suite SaaS de Skeepers une brique technologique permettant aux marques d'animer leurs communautés de clients les plus fidèles. Cela se fait via des groupes de discussion, des concours, des événements, des tests de produits, la gamification, etc. Le but est de faire de ces derniers des prescripteurs de la marque à leur tour.

"Skeepers touchait jusque-là un public large sur les réseaux sociaux. TokyWoky nous apporte la communauté privée des meilleurs clients des marques qu'il s'agit d'animer pour leur permettre, s'ils le souhaitent, de contribuer avec leurs contenus UGC", explique Marc Bonnamour, CEO de Skeepers. La start-up d'une trentaine de personnes avait en effet été créée en 2014 en se basant sur le constat que 5% des clients d'une marque génèrent plus de 80% des UGC la concernant.

Un atout tout à fait cohérent pour Skeepers, un groupe fondé sur le business des avis clients, créé à Marseille en 2019 et construit à partir du rachat d'Avis Vérifiés avec le soutien du fonds PSG Equity. TokyWoky est la neuvième acquisition du groupe qui en tout aurait mis plus de 100 millions d'euros en croissance externe et qui complète ainsi sa palette d'outils regroupés au sein d'une seule plateforme visant à orchestrer des contenus produits par les consommateurs.

Parmi ces différentes briques, on retrouve la solution historique Avis Vérifiés, qui se positionne en tiers de confiance pour collecter, modérer et publier des avis sur des achats, positifs ou négatifs, mais également : une plateforme de feed-back management (collecte de la satisfaction client pour des enseignes) ; un réseau de nano et micro influenceurs ; une plateforme de gestion de données (CDP) ; une solution de création de vidéos par les consommateurs et un outil d'animation de live shopping.

"Les marques ont compris que le témoignage des consommateurs les concernant à travers ce bouche à oreille 3.0 sur le web et les réseaux sociaux favorise leur business. Mais cela représente aussi beaucoup de complexité qu'il faut savoir traiter à travers des processus industriels. C'est aussi un enjeu très fort de qualité de la donnée et des contenus qui sont collectés afin qu'ils soient garantis comme étant authentiques. Par exemple, sur Avis Vérifiés, nous ne traitons que les avis associés à une preuve d'achat", précise Marc Bonnamour.

Un besoin de vérification qui ne fera que s'accentuer avec les biais et l'impact créés par l'intelligence artificielle générative. "Notre proposition de valeur est de garantir que les contenus que nous collectons pour les marques et que nous mettons à disposition du public sont authentiques, générés par des humains, résultent d'une expérience réelle et suscitent des émotions", insiste-t-il.

Un business visiblement déjà très porteur puisque le groupe, qui emploie 450 personnes un peu partout en France, en Europe et en Amérique, a atteint la rentabilité en 2023, année où il a enregistré un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, dans un contexte de croissance organique de 15% par an depuis 2022. "Nous entendons désormais accélérer notre croissance organique et notre développement en Europe pour dépasser les 100 millions d'euros de revenus d'ici trois ans", conclut Marc Bonnamour.

Skeepers revendique plus de 8 000 marques internationales dans son portefeuille de clients, dont L'Oréal, Fnac, Decathlon et La Redoute. Son modèle est l'abonnement SaaS récurrent, les prix variant en fonction des besoins et des usages.