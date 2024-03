Viuz dévoile les finalistes de La Nuit des Rois 2024

Les vainqueurs de ce grand prix du marketing digital seront dévoilés le 25 avril, un mois avant la remise des trophées qui aura lieu le 29 mai.

Les finalistes de la onzième édition de La Nuit des Rois sont connus. Viuz&Co, qui organise ce grand prix du marketing digital, les a dévoilés le 25 mars. Le grand jury doit désormais attribuer l'or, l'argent et le bronze aux lauréats parmi les 22 catégories. Pour rappel, tous les projets qui "ont eu au moins en partie recours au digital" étaient susceptibles d'être retenus par le jury.

Les dossiers, qui pouvaient être indifféremment portés par des agences, des plateformes, des marques, des enseignes, des régies ou des éditeurs, ont été sélectionnés selon des critères "d'innovation et de créativité" et "d'efficacité et de performance". Selon les catégories (multicanal, commerce connecté, BtoB, data marketing, IA génative, IA technologique…), il y a entre deux et six finalistes. Les candidatures de La Poste (catégorie publicité responsable), du Parc Astérix (catégorie web 3 & immersif), de l'Université Paris Cité (catégorie corporate et institutionnel), pour ne citer qu'elles, ont été plébiscitées. Vous pouvez retrouver l'ensemble des finalistes via ce lien.

Le palmarès final sera dévoilé lors de la conférence des Révélations le 25 avril de 09h30 à 12h00, au Club de l'Etoile. Au programme : le palmarès, les retours des jurys, des témoignages, des use cases et des insights. La remise des trophées se déroulera quant à elle lors d'un dîner de gala le 29 mai, dans la Salle Wagram. 400 professionnels du secteur sont attendus pour cet événement.