Le Digital Leaders Summit de lesBigBoss aura lieu du 24 au 26 avril à Deauville

Organisateur d'événements BtoB, lesBigBoss réunit les décideurs du marketing digital, e-commerce, communication, data et CRM lors du Digital Leaders Summit.

Près de 400 personnes sont attendues au Centre International Deauville du 24 au 26 avril pour prendre part au Digital Leaders Summit organisé par lesBigBoss. Pendant ces trois jours, les participants auront l'occasion "de rencontrer des partenaires innovants, de découvrir des startups disruptives et de s'inspirer à travers des témoignages captivants".

L'événement s'adresse aux décideurs du marketing digital, e-commerce, communication, data et CRM "désireux de maximiser la performance de leurs projets digitaux". Pour cette édition, l'intelligence artificielle occupera une place centrale. La conférence plénière d'ouverture abordera la question suivante : "IA : Travaillera-t-on encore en 2040 ?". Cette conférence précèdera la table ronde "IA, data et web3 : l'alliance puissante pour réinventer son économie numérique" ou encore la masterclass "Vendeur augmenté : comment booster business avec l'IA ?". L'ensemble de la programmation est accessible via ce lien.

Outre les tables rondes et les conférences, les participants, qui logeront à l'hôtel Barrière de Deauville, auront l'occasion de networker. En effet, plus de 5 000 rendez-vous entre professionnels sont prévus pendant ces trois jours. Ces rendez-vous sont organisés via un algorithme de matchmaking qui rassemble les participants selon leurs affinités professionnelles. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de s'inscrire au Digital Leaders Summit. Pour ceux qui ne sont pas disponibles, une séance de rattrapage est prévue du 9 au 11 octobre.