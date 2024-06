EMDay 2024 : le rendez-vous de l'emailing de retour à Rennes les 23 et 24 septembre

L'EMDay, événement incontournable pour les professionnels de l'email marketing et de la relation client, revient pour sa 11ème édition au Couvent des Jacobins à Rennes. Le JDN est partenaire.

Les 23 et 24 septembre prochains, la ville de Rennes accueillera plus de 300 experts de l'email marketing et du CRM à l'occasion de l'EMDay 2024. Cet événement phare du secteur se tiendra au Couvent des Jacobins et proposera un format enrichi avec encore plus d'ateliers et de conférences. Le billet 2 jours, comprenant l'accès à l'ensemble du programme et à la soirée, est proposé à 360€. Les inscriptions sont ouvertes sur https://www.emday.fr/billetterie.

Pour cette nouvelle édition, l'EMDay élargit ses thématiques au-delà de l'email, en abordant des sujets stratégiques comme la génération de revenus ou la réinternalisation des compétences. Autre nouveauté : toutes les conférences en anglais bénéficieront d'une traduction et d'un sous-titrage en direct. Enfin, les participants pourront échanger autour d'un déjeuner networking le mardi midi.

La première journée, le lundi 23 septembre, sera consacrée à des ateliers pratiques animés par des experts, avec pas moins de 32 sessions au choix. La journée se clôturera par une grande soirée networking dans un lieu tenu secret au cœur de Rennes. Le mardi 24 septembre, place aux conférences avec 2 tracks en parallèle, soit 16 sessions sur des sujets variés entrecoupées de pauses networking.

Parmi les temps forts, on peut citer la conférence d'ouverture par Thierry Penard, doyen de la Faculté de Sciences Économiques de Rennes, les tables rondes sur les enjeux juridiques et la délivrabilité des emails, ou encore une conférence "surprise" donnée par un grand opérateur international. Des experts de sociétés comme Orange, Sarbacane ou Dartagnan seront également présents pour partager leur expertise.

Plus de 300 professionnels de l'email et du CRM sont attendus pour monter en compétences, découvrir les dernières tendances et échanger avec leurs pairs au cours de ces 2 journées. Une occasion unique à ne pas manquer ! Rendez-vous sur https://www.emday.fr/billetterie pour réserver votre place.