Les candidatures pour la Nuit des Rois sont ouvertes jusqu'au 5 mars

Les dossiers seront sélectionnés selon des critères "d'idée, d'innovation et de créativité" et "d'efficacité, de performance et de résultats".

La Nuit des Rois fait son grand retour en 2025 pour une douzième édition. Organisé par Viuz&Co, ce grand prix récompensant les meilleurs "projets, dispositifs, campagnes ou expériences digitales" a ouvert ses candidatures depuis le 6 janvier. Elles seront closes le 5 mars. Tous les professionnels du digital peuvent tenter leur chance dans l'une des 15 catégories : multicanal, good & impact, commerce connecté, IA...

Les dossiers doivent porter sur "des dispositifs qui ont eu au moins en partie recours au digital". "Toute la communication et le marketing sont donc potentiellement concernés". Les candidatures peuvent être indifféremment portées par des agences, des plateformes, des marques, des enseignes, des régies, des éditeurs... Les dossiers seront sélectionnés selon deux critères : "idée, innovation et créativité" et "efficacité, performance et résultats".

Après la clôture des candidatures le 5 Mars, La Nuit des Rois sera rythmée par 3 temps forts. Fin mars, les organisateurs annonceront les finalistes du concours avant de dévoiler le 30 avril les résultats en présence du grand jury. Enfin, le 4 juin aura lieu la remise des trophées lors du traditionnel dîner de gala à Paris réunissant plus de 500 personnalités du digital.

Pour participer à cette douzième édition, vous pouvez déposer vos candidatures via ce lien. Le dépôt est gratuit, seule une participation sera demandée pour les projets retenus en finale.