AI SCOPE : le rendez-vous IA des leaders du marketing se tiendra les 31 mars et 1er avril 2026

Organisé par Semji, AI SCOPE revient pour une deuxième édition. Cet événement 100% en ligne et gratuit réunira plus de 4 000 professionnels du marketing digital autour d'une thématique centrale : maîtriser l'acquisition dans un monde AI-first. Le JDN est partenaire.

L'intelligence artificielle redéfinit les règles de la visibilité et de la performance marketing. Face à l'émergence des agents IA et des moteurs de recherche génératifs comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, les équipes marketing doivent repenser leurs stratégies d'acquisition. C'est précisément l'ambition de l'événement AI SCOPE, qui se tient en ligne les 31 mars et 1er avril 2026 : offrir aux décideurs les clés pour transformer cette mutation en avantage compétitif.

Pendant deux jours, 14 conférences rythmeront le programme, articulées autour de trois axes majeurs : la productivité augmentée par l'IA, la visibilité dans les environnements génératifs (GEO) et les nouvelles architectures d'équipes pilotées par les agents IA. Les participants découvriront notamment comment adapter leur stratégie de contenu à l'ère de l'AI Search et comment les LLMs sélectionnent les marques à recommander.

Des experts de premier plan interviendront lors de cette édition. Parmi eux, Xavier Perret et Lucile Jeanneret de Microsoft aborderont le "vibe marketing", Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, décryptera le nouveau pouvoir des marques face à l'IA, et Thibault Renouf, co-CEO de Partoo, expliquera comment les IA choisissent les marques. Deloitte Digital, Hubspot, Similarweb et AB Tasty compléteront ce plateau d'intervenants avec des sessions dédiées au GEO, au CRO et à la visibilité omnicanale.

L'événement s'adresse aux heads of marketing, responsables acquisition digitale, e-commerce managers et responsables communication. L'inscription est gratuite et s'effectue en ligne sur le site officiel.

