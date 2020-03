Disney+ en France : découvrez le prix des offres de Canal+

[DISNEY PLUS] La chaîne cryptée vient de dévoiler le détail des packs thématiques intégrant la plateforme de SVOD du groupe Disney dont le lancement est prévu pour le 7 avril 2020.

[Mise à jour du mardi 24 mars 2020 à 10h00] Canal+ vient de dévoiler la grille d'offres qui accompagneront le lancement, le 7 avril prochain, de Disney+, la plateforme de SVOD dont il a l'exclusivité de distribution en France. Le pack Famille+ comprendra Disney+ ainsi qu'une soixantaine de chaînes thématiques pour 29,99 euros par mois (puis 34,99 euros au bout de deux ans). Le pack Ciné Séries+ sera, lui, proposé avec Disney+, OCS et Netflix à 34,90 euros par mois (puis 49,99 euros). Le pack+ de Canal+, avec un accès à l'ensemble des chaînes Canal+ et à Disney+, coûtera quant à lui 24,99 euros par mois (puis 34,99 euros). Enfin comptez 89,90 euros par mois pour profiter de l'offre Intégrale+, qui comprend toutes les chaînes et services de Canal+ ainsi que Disney+ (puis 99,90 euros). A noter que tous les abonnés de Canal+ bénéficieront d'un an d'abonnement offert à Disney+ au lancement.

En préparation depuis 2017 et lancée le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, la plateforme de vidéos par abonnement (SVOD) du groupe Disney est baptisée Disney+. La plateforme regroupe des milliers d'épisodes et de films classés par genre. Elle met également en avant les marques fortes du groupe – Disney, Marvel, Pixar et National Geographic – dont les contenus affiliés sont accessibles en un clic. L'une des séries les plus attendues est inspirée de l'univers Star Wars et intitulée The Mandalorian. Alors que Netflix a fait du binge watching sa marque de fabrique, en diffusant chaque nouvelle saison d'une série dans son intégralité, dès le début, Disney veut lui créer des rendez-vous. Les nouveautés seront intégrées à la plateforme une fois par semaine, le vendredi. Avec déjà 28,6 millions d'abonnés revendiqués début février, la plateforme de SVOD s'est imposée dans un marché ultra compétitif.

En France, l'abonnement à la plateforme Disney+ sera proposé à un tarif très agressif de 6,99 euros par mois. Moyennant quoi, l'abonné pourra visionner les contenus en 4K, les télécharger à l'envie et les consulter sur quatre écrans en simultané. L'offre est donc bien plus avantageuse que celle de son principal concurrent, Netflix. Le prix d'un abonnement à Netflix est compris entre 7,99 et 15,99 euros par mois en France. Petite déception à prévoir du côté des fans français de Star Wars ou Avengers... Ils ne pourront pas prétendre, comme leurs voisins anglais, espagnols et italiens, à un abonnement annuel à prix réduit à Disney+. Dans le cadre de son lancement, prévu pour le 24 mars, la plateforme de SVOD a lancé une offre commerciale promotionnelle au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Les résidents ont jusqu'au 23 mars, la veille du lancement, pour s'abonner sur un an au tarif de 59,99 euros dans le cadre d'une pré-commande. Passé le 23 mars, ils pourront toujours s'abonner sur un an, mais pour 10 euros de plus, soit 69,99 euros. "Une telle offre n'est pas prévue pour la France", a assuré ce 25 février au JDN le service de presse du groupe de divertissement.

La plateforme de SVOD lancée le 12 novembre 2019 outre-Atlantique arrive dans l'Hexagone le 7 avril 2020. Disney a finalement cédé. Alors que le géant du divertissement voulait, malgré la demande du gouvernement français, maintenir sa date de lancement au 24 mars, il fait finalement marche arrière. "A la demande du gouvernement français, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020", déclare la plateforme dans un communiqué. Une demande qui fait suite aux pressions exercées par les opérateurs télécoms, qui sont confrontés à un engorgement jamais vu de leur réseau en cette période de confinement et de télétravail. Netflix, vient d'ailleurs annoncer qu'il allait réduire son débit pendant 30 jours en Europe. Disney explique avoir répondu favorablement à " la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l'effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit". La France est un cas à part, les autres marchés européens étant lancés comme prévu. La plateforme de SVOD s'y lancera en réduisant toutefois sa bande passante d'au moins 25% .

Le catalogue de Disney+ s'articule autour des principales marques du groupe Disney : Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic. Au programme : plus de 1000 films, séries et contenus courts issus de ces 5 mondes. Côté Star Wars, les 7 premiers films de la saga seront évidemment proposés, de même que la série très attendue "The Mandalorian". Les trente premières saisons des Simpson, soit plus de 600 épisodes, seront également mis en ligne. Au rayon des nouveautés, on retrouvera l'adaptation sérielle de "High School Musical" et l'adaptation en prise de vue réelle de "La belle et le clochard". Une soixantaine de productions Pixar seront également à l'affiche, de même que des programmes du National Geographic.

Disney prévoit de dépenser un milliard de dollars la première année en production puis de monter à 2,5 milliards annuels d'ici à 2024. Le groupe a promis 25 séries et 10 films / documentaires originaux d'ici novembre 2020. Plusieurs projets ont déjà été évoqués, dont une série issue de l'univers Marvel, Winter Soldier, et une autre de l'univers Star Wars, centrée sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Le groupe espère séduire 60 à 90 millions d'abonnés dans les cinq ans, dont les deux tiers en dehors des Etats-Unis.

Bob Iger a officialisé un accord avec Amazon afin que Disney+ soit disponible sur les télévisions Fire TV. "Nous avons des accords avec Apple, Samsung, Microsoft, LG et Google. Donc nous avons fait des progrès significatifs en terme d'accords de distribution, et Amazon est le dernier d'entre eux", a-t-il précisé à l'Américain CNBC

Disney+ devra composer avec une rude concurrence. Outre Netflix, Amazon propose son propre service de SVOD, Amazon Prime Video. L'offre est proposée en complément du service de livraison gratuite et au stockage de photos illimité notamment, le tout regroupé sous la bannière Amazon Prime.