En 2019, Snap a été le réseau social le plus populaire chez les Français de 11 à 24 ans

Mobile, réseaux sociaux et SVOD sont le trio gagnant de l'année 2019 selon l'étude annuelle de Médiamétrie. 53,1 millions de Français se rendent chaque mois, sur Internet.

Age de la maturité oblige, le taux de pénétration d'Internet se stabilise en France. 85% des Français se sont connectés au moins une fois par mois en 2019, selon l'étude annuelle de l'Internet français réalisée par Médiamétrie. Cela représente 53,1 millions d'internautes mensuels, soit une très légère hausse par rapport à 2018 (52,9 millions).

Cette relative stabilité est à mettre en perspective avec la fréquence des connexions qui, elle, augmente d'année en année, selon Médiamétrie. Les internautes se sont connectés en moyenne 22 jours par mois en 2019. C'est 4 de plus qu'il y a 10 ans. La bascule mobile y est pour beaucoup à en croire Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie : "Le mobile est devenu incontournable lorsque l'on parle d'Internet, il porte la croissance". 37,4 millions de Français sont aujourd'hui des mobinautes quotidiens. C'est 7 millions de plus qu'il y a deux ans, rappelle Médiamétrie.

Evolution du nombre d'internautes français, en millions et par device

L'ordinateur et la tablette sont en chute constante. © Médiamétrie

Pour les 15-34 ans, Internet et mobile ne font qu'un

Les 15-34 ans sont, sans conteste, la tranche d'âge la plus impactée par la démocratisation du mobile. 82% des 3h14 qu'ils passent chaque jour sur Internet sont captés par le mobile. Le ratio tombe à 57% chez les 35 – 49 ans, qui se connectent, eux, 3h10 par jour. A noter que les Français passent en moyenne plus de deux heures sur Internet chaque jour, dont près des deux-tiers sur leur mobile. Médiamétrie estime que, chaque jour, 4 internautes sur 10 surfent exclusivement sur mobile.

Plus on surfe, plus la part accordée au social est importante

C'est l'un des principaux enseignements de cet observatoire, et pas vraiment une surprise, mais les grands consommateurs d'internet sont particulièrement accros aux réseaux sociaux et services de messageries. Ils y consacrent 37% de leur temps de surf, contre 32% pour la moyenne des Français. Le ratio tombe à 22% chez les petits consommateurs d'Internet. Au total, les réseaux sociaux et services de messagerie attirent 34,7 millions d'internautes chaque jour, soit 6 Français sur 10.

Le top 5 des réseaux sociaux par tranche d'âge. © S. de P. Médiamétrie

Petite surprise, c'est Snapchat qui est le mieux représenté chez les 11 – 14 ans (54% de taux de couverture), les 15 – 19 ans (68%) et les 20 – 24 ans (82%). Le réseau de partage de photos éphémères a attiré 14 millions de visiteurs uniques en octobre 2019. Une hausse de 5,8 millions de VU par rapport à l'année précédente.

Snapchat a attiré 14 millions d'internautes en octobre 2019. Une hausse de 5,8 millions sur un an

Facebook, qui a attiré un total de 24 millions de visiteurs uniques en octobre 2019, reprend la tête chez les 25 – 34 ans, avec un taux de couverture de 64%, contre 42% pour Snap. L'étoile montante TikTok, absente du top 5 des réseaux sociaux les plus populaires chez les plus de 15 ans, a encore du chemin à parcourir.

+22% de temps passé pour les sites et applis d'actualité

Avec 22% de temps qui leur a été consacré en plus en l'espace d'un an, les sites d'infos continuent de trouver leur public. 44,6 millions d'internautes français ont consulté, chaque mois, des sites et des applications d'actualité en 2019. Cela représente une hausse de 3,4 millions sur un an. Ces bonnes performances sont particulièrement visibles chez les jeunes. 80,6% des 15-24 ans visitent des sites et applications d'actualités chaque mois, selon Médiamétrie. C'est plus que la population française en moyenne où ce ratio est de 71,1%. C'est une bonne nouvelle pour la presse, qui a compris la nécessité d'investir de nouveaux territoires pour toucher ces audiences. C'est ainsi qu'on a retrouvé Le Figaro sur Twitch, 20 Minutes sur TikTok et Le Monde sur Snapchat Discover en 2020.

38% des vidéos consommées online sont vues par des 15-24 ans

Ils sont 49 millions d'individus à surfer, chaque mois, sur des sites et apps de vidéo, SVoD ou TV. Cela représente 8 Français sur 10. Ici encore, les jeunes, premiers consommateurs de vidéo, sont un driver de croissance. 38% des vidéos consommées online sont vues par des 15-24 ans. En seconde place, les 35 – 49 ans qui contribuent à 27% des visionnages. Avec 15,7 millions de visiteurs uniques mensuels, soit une hausse de 5,9 millions sur 1 an, Netflix est le leader indiscuté de la VOD/SVOD. Le numéro 2, Amazon Prime Video, reste loin derrière avec près de 2,6 millions de VU (mais une très forte hausse sur un an, + 1,7 million). Les choses évolueront encore cette année avec l'arrivée de Disney +.