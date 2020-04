Houseparty, qui se dit victime de dénigrement, offre 1 million à qui le prouvera

[HOUSEPARTY] Le service de chat vidéo est accusé de mal protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Et promet 1 million de dollars à qui prouvera qu'il fait l'objet d'une campagne de dénigrement commercial.

[Mise à jour du 1er avril 2020 à 16h10] C'est sans doute la rançon de la gloire. Le service de chat vidéo à plusieurs, Houseparty, nouvelle star des smartphones en ces temps de confinement pour cause de coronavirus, fait l'objet d'une campagne médiatique sans précédent. Il est accusé de ne pas être capable de protéger correctement les données de ses utilisateurs, dont les comptes Netflix et Instagram seraient piratés peu de temps après leur inscription à Houseparty. Une théorie absurde selon les créateurs de l'application qui cherchent aujourd'hui à connaître le responsable. Persuadés que Houseparty subit une "campagne de dénigrement commercial" initiée par un tiers qui veut leur faire du tort, ils ont annoncé sur Twitter offrir un million de dollars à qui leur en apportera la preuve.

Houseparty est une application permettant de réunir jusqu'à 8 personnes dans un chat vidéo qui propose plusieurs fonctionnalités ludiques, notamment des jeux. Le service a été lancé en 2016 par Sima Sistani et Ben Rubin (également fondateur de Meerkat). Après une levée de fonds de 52 millions de dollars en décembre 2016, le service a été racheté par le studio Epic Games, qui édite le jeu-vidéo Fortnite, en juin 2019. Houseparty est devenu, à la faveur du confinement, l'un des services les plus populaires de France, les utilisateurs s'y réunissant pour organiser des apéros virtuels notamment. L'application était la troisième la plus téléchargée en France sur IOS, le 29 mars, selon le service AppAnnie. Un succès directement en lien avec le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Houseparty est un service de chat vidéo à plusieurs disponible sur ordinateur (PC ou Mac) et sur smartphone. Le service est d'abord proposé via une application mobile à télécharger sur l'App Store et sur le Google Play Store. Il est également accessible, en beta, depuis Chrome et MacOS.

Pour utiliser Houseparty, il faut vous connecter. En l'occurrence choisir un nom d'utilisateur ou un pseudonyme, renseigner un email et un mot de passe. Passé cette étape, l'application vous demande de communiquer votre numéro de téléphone, pour vous envoyer un code de vérification, qu'il vous faudra renseigner.

Houseparty est une application proposée, pour l'instant, en anglais uniquement. Le service permet d'ajouter des amis, de lancer des chats vidéos et jouer à des jeux. L'application s'appuie, à l'image de Snapchat, sur une expérience utilisateur plutôt ésotérique, pas évidente à comprendre pour les nouveaux utilisateurs. Voici quelques conseils pour la prendre en main, étape par étape.

Ajouter des amis

Vous pouvez ajouter des amis directement en tapant leur nom ou en important leurs coordonnées depuis le carnet de contacts de votre smartphone ou votre liste d'amis Facebook, si vous vous êtes connecté via votre compte social.

Lancer un chat vidéo

Houseparty permet d'inviter ses amis à jouer à des jeux. © Houseparty

Pour lancer un chat vidéo avec vos amis, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur l'icône "+" en haut à droite de votre écran, puis de sélectionner les amis que vous désirez inviter à votre chat vidéo. Dernière étape : cliquer sur le bouton jaune en bas de la fenêtre, intitulé "Invite to the room" ("Inviter à la salle", en français). C'est à ce moment qu'apparaîtront autant de vignettes que de personnes que vous avez invitées.

Jouer à des jeux

L'un des gros avantages de Houseparty, comparé à des services comme Skype, Whatsapp ou Zoom, est qu'il permet de jouer à des jeux en même que vous discutez avec vos amis. Pour lancer l'un d'entre eux, il vous suffit de cliquer sur l'icône située en haut à droite de votre écran. Parmi les jeux proposés, citons Trivia, un quizz de culture générale, Heads Up, un jeu de devinettes, Chips and Guac, un jeu où vous devez faire deviner à vos amis ce que vous pensez en temps réel et Quick Draw, sorte de Pictionary.

Activer le mode privé

Vous pouvez décider de rendre votre profil privé, de façon à n'être accessible qu'aux personnes que vous avez choisies. Il vous suffit, pour cela, d'appuyer sur le smiley en haut à gauche de votre écran puis sur la roue crantée rouge située à gauche de "Friends" ("amis", en anglais). Sous votre profil, vous pouvez activer le mode privé, en appuyant sur l'onglet "Private mode" (mode privé) et gérer les autorisations en appuyant sur celui qui est nommé "Permissions". Lorsque vous choisissez le mode privé, le cadenas situé en bas de votre écran principal sera en permanence fermé.

Houseparty est un service gratuit qui n'a, pour l'instant, aucun levier de monétisation. Le service pourrait, dans les semaines qui viennent, recourir à la publicité ou à des fonctionnalités payantes (pour upgrader l'expérience) et commencer à gagner de l'argent.

Pour une utilisation optimale de Houseparty, il est la plupart du temps indispensable de laisser l'application puiser dans le carnet de contacts de votre smartphone et de votre liste d'amis Facebook. L'application récupère également, à l'instar de beaucoup de ses concurrents, l'adresse IP de l'utilisateur, le numéro IMEI de son appareil, le nom de son opérateur ou encore les photos qu'il y affiche. Plus inhabituel, l'application récolte aussi le contenu des conversations, qui ne sont donc pas cryptées. C'est d'autant plus inquiétant que le service explique être "libre d'utiliser le contenu de toutes les communications passées via ses services, dont toute idée, invention ou concept".