Fort rebond d'audience en mai pour les acteurs du voyage, de l'automobile et de l'immobilier

Tous les services liés à des activités extérieures ont profité du déconfinement pour redynamiser leurs audiences Web, selon Médiamétrie//Netratings.

Avec le déconfinement, les Français ont, sans surprise, passé un peu moins de temps sur Internet. 46,1 millions d'individus ont surfé chaque jour sur internet, soit 73% des Français, en mai 2020, selon Médiamétrie//Netratings. C'est 636 000 de plus qu'en mai 2019 mais 373 000 de moins qu'en avril,. Certains secteurs ont profité de cette période propice aux activités extérieures pour regagner en attractivité. Citons les sites et applications liés aux déplacements (+49% de visiteurs uniques quotidiens en un mois pour les services de plans, cartes et itinéraires), aux voyages (+20% pour les hôtels) mais aussi les services de petites annonces (+29%),. L'automobile (+27%) et l'immobilier (+45%) sont deux autres secteurs qui retrouvent une bonne dynamique.

L'audience du Web français en mai 2020 Rang Supports Audience (en millier de VU) 1 Google 52 005 2 Facebook 48 762 3 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) 41 911 4 Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) 37 881 5 Web66 35 051 6 Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) 34 224 7 Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) 34 167 8 Amazon 32 454 9 Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) 32 158 10 Wikimedia Foundation (Wikipedia) 31 852 11 Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) 31 115 12 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 29 274 13 Adevinta (Leboncoin) 29 071 14 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) 28 251 15 Orange 28 121 16 Le Monde 27 605 17 La Poste 26 702 18 Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) 26 643 19 Groupe Casino (Cdiscount.com) 26 369 20 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 26 264 21 Verizon Media (MSN, Yahoo...) 25 409 22 Vivendi (Canalplus.fr) 24 125 23 Groupe Crédit Agricole 23 932 24 Snapchat 22 661 25 Groupe Les Echos - Parisien 22 484 26 Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 21 931 27 Fnac - Darty 21 699 28 Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) 21 177 29 Reworld Media 20 452 30 20 Minutes France 20 246 31 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 20 004 32 Twitter 19 277 33 Samsung 18 714 34 Radio France 18 673 35 CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) 18 618 36 Pinterest 18 233 37 Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 18 228 38 Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 17 885 39 Carrefour 17 738 40 Netflix 17 533 41 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 15 269 42 Publihebdos 15 232 43 Kingfisher 15 193 44 Doctolib 14 848 45 Ministère de l'intérieur 14 768 46 E.Leclerc 14 336 47 Paypal 14 324 48 Assurance Maladie 14 142 49 eBay 13 439 50 Vinted 13345

53,5 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de mai, soit 85,4 % de la population française de 2 ans et plus. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 1h45 sur mobile et 39 minutes sur ordinateur.