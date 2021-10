Facebook se renomme Meta pour se focaliser sur le metaverse

L'annonce a été faite par Mark Zuckerberg ce jeudi 28 octobre, lors de la conférence annuelle Connect, diffusée sur la page Facebook de Facebook Reality Labs.

Facebook, ce n'est plus seulement un réseau social, mais bientôt un monde virtuel complet. Pour marquer cette orientation "metaverse first", Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a annoncé le changement de nom de l'entreprise en Meta ce jeudi 28 octobre, lors de la conférence annuelle Connect. "Pour l'instant, notre marque est si étroitement liée à un seul produit qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir, explique-t-il. Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du metaverse, et je veux ancrer notre travail et notre identité dans ce vers quoi nous tendons."

Mark Zuckerberg a d'abord expliqué au grand public, lors de la conférence diffusée en direct sur la page Facebook de Facebook Reality Labs, sa définition du metaverse : "Un espace social virtuel en 3D où vous pourrez partager des expériences immersives avec d'autres personnes On fait souvent référence pour expliquer le metaverse aux jeux vidéo, qui offrent l'expérience immersive la plus complète."

Quest for Business pour les entreprises

Pour illustrer son discours, le PDG s'est retrouvé transposé au cœur d'une maison virtuelle donnant vue sur un paysage montagneux et sur un lac. Selon lui, le metaverse va avoir deux pans : l'espace personnel idéal de l'utilisateur avec Horizon Home et un espace de travail avec Horizon Work. Une nouvelle plateforme dédiée aux entreprises, Quest for Business, sera lancée pour encourager le travail virtuel. Les collaborateurs pourront utiliser le casque grand public Quest 2 déjà commercialisé. "Beaucoup effectuent des voyages professionnels mais le partage de projets peut se faire dans le metaverse", affirme Mark Zuckerberg, soulignant les opportunités économiques de la plateforme. De même, il a insisté sur les avantages du metaverse dans l'enseignement, avec notamment la collaboration avec les plateformes Coursera et EdEx pour monétiser les cours. "Des milliers d'utilisateurs font déjà du business sur notre plateforme."

Quest for Business, en version bêta, sera proposé aux entreprises en 2023. © Meta

Pour rendre concret cet univers virtuel, le "futur de l'Internet mobile" qui sera accessible sur tous les supports – PC, smartphone, lunettes connectées, casque connecté, Mark Zuckerberg a rappelé les travaux sur lesquels planchent ses équipes : un nouveau casque de réalité virtuelle Quest 2 doté de capteurs de facteur de forme, la paire de lunette de réalité augmentée lancée avec Ray-Ban, un bracelet connecté (lire notre article Facebook invente un bracelet pour piloter la réalité augmentée du bout des doigts), des produits, de nouvelles API.

Début octobre, l'entreprise avait annoncé recruter 10 000 personnes sur cinq ans en Europe pour développer son univers virtuel. "Ce n'est que le début du voyage", conclut le PDG de Meta en appelant les développeurs à rejoindre sa communauté.