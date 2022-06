Talk3 lance une ICO pour financer la création de jumeaux numériques dans le métaverse

Un même avatar pour tous les métaverses. Talk3 lance une ICO de 2,5 millions d'euros pour permettre aux entreprises d'être reconnues à travers un même personnage, où elles se virtualisent.

Depuis la présentation donnée par Zuckerberg en octobre 2021, le terme métaverse est au cœur des conversations. Beaucoup d'entreprises tentent d'imaginer les usages de demain au sein de ces univers 3D. Talk3, une jeune pousse française cofondée par Amaury Delloye et Antoine Créhalet, veut permettre aux entreprises et particuliers de faire parler leurs avatars dans les métaverses. Comment ? En créant des jumeaux numériques customisables, tant sur le plan visuel que sonore, afin d'assurer un service de vente 24 heures sur 24 dans les métaverses.

Fondée en 2022, Talk3 est une plateforme "no code" de création de méta assistant audio, texte, vidéo, 3D doué permettant des conversations live ou scriptées. L'entreprise annonce ce 8 juin officiellement le lancement le 1er août de son ICO avec l'objectif de réunir 2,5 millions d'euros. L'opération a débuté le 1er juin 2022 avec l'ouverture de la whitelist et avait été annoncée par Talk3 via ses réseaux internes. Près de 200 personnes ont déjà préréservé, permettant à la start-up de collecter l'équivalent de plus de 110 000 euros de promesses d'engagement.

La promesse de Talk3 aux entreprises est de pouvoir se démultiplier pour gagner en efficacité. "Nous allons avoir besoin d'une démultiplication de chacun de nous dans les multiples métaverses et surtout d'y assurer une présence 24 heures sur 24 dans les commerces, pour répondre à des questions, pour s'ouvrir sur tous au travers de la maîtrise de toutes les langues et surtout le plus simplement possible, en parlant", explique Amaury Delloye.

Pour lui, l'objectif n'est pas ici de recréer une expérience similaire aux chatbots ou de remplacer la relation humaine mais plutôt de gagner en efficacité en utilisant la voix comme mode de communication afin d'échanger avec un avatar comme on le ferait dans une conversation classique. "L'existence de l'avatar permet de faciliter les conversations, d'en augmenter le nombre et donc de décupler les échanges, les rencontres, l'accueil, la productivité, les ventes ou les services" souligne-t-il.

Plateforme "no code"

Pour y parvenir, l'entreprise travaille à la conception d'une plateforme no code permettant d'acheter un avatar existant ou de le créer avec une simple vidéo. Le personnage virtuel pourra utiliser une voix humaine pouvant être personnalisée par son créateur. Pour concevoir cette solution, les fondateurs de Talk3 peuvent s'appuyer sur une partie de la technologie développée par adn.ai, une structure spécialisée dans la publicité interactive.

En termes de contenu, les réactions et réponses des avatars seront logiquement personnalisables. Pour faire gagner du temps aux utilisateurs, Talk3 permettra de télécharger des bases de données de questions-réponses prédéfinies en fonction du secteur, un peu à l'instar d'un template Wordpress. Par exemple, une entreprise commercialisant des chaussures pourra utiliser des questions fréquemment posées pour ensuite personnaliser les réponses à sa guise, sur des sujets comme le guide des pointures, la politique de retour, etc.

Concernant le modèle de revenus, l'utilisation sera facturée en fonction du volume de conversations. Les profils de clients visés sont variés puisque Talk3 espère convaincre les entreprises privées et publiques mais aussi les associations, les indépendants ainsi que les particuliers.

Enfin, c'est également sur les créateurs d'avatars que la jeune pousse compte s'appuyer pour promouvoir sa solution auprès de clients potentiels. La plateforme se veut cross-métaverse, avec des avatars qui ont vocation à se retrouver dans des univers 3D variés, de Roblox à Sandbox en passant par Horizon Worlds (Meta).

Si le marché des metaverses est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, le cofondateur de Talk3 admet qu'il faudra du temps pour que ces nouvelles expériences conversationnelles en 3D puissent toucher le très grand public. Comme l'explique Manfred Mantschev, ancien directeur des activités blockchain d'Atari et advisor dans Talk3, "il y a encore beaucoup d'expérimentations et on voit aujourd'hui beaucoup de marques B2C utiliser le métaverse comme une vitrine, non pas pour convertir des utilisateurs, mais pour fournir une extension de l'expérience brick-and-mortar existante".

Le financement initial de Talk3 est réalisé par une ICO avec le token $TALK, qui servira notamment par la suite à acheter du volume de conversation. L'ICO est ouverte au public à partir du premier août 2022 et se terminera le 30 septembre. "Nous avons choisi ce mode de financement participatif afin de créer une communauté de personnes qui croient dans le projet", justifie Amaury Delloye.