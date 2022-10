Mesure d'audience : comment Barb a séduit Netflix

L'entreprise a confirmé au JDN ne pas participer aux discussions que Netflix mène avec des organismes de mesure dans d'autres pays.

La nouvelle du choix de Barb pour la mesure des audiences de Netflix au Royaume-Uni – premier accord que le service de streaming signe avec un organisme indépendant à de fins de mesure – a surpris l'industrie de ce côté-ci de la Manche, alors que Médiamétrie confirme ne disposer d'aucune perspective d'annonce d'accord à faire pour la France.

"Nous ignorons les raisons pour lesquelles Netflix a choisi de travailler d'abord au Royaume-Uni"

Barb – pour Broadcasters' Audience Research Board – est l'organisme de référence au Royaume-Uni pour la mesure des audiences TV, reconnu et fondé par l'industrie de la télévision locale. L'accord avec Netflix rendu public en cette mi-octobre couvre la mesure au Royaume-Uni uniquement. L'entreprise a confirmé au Journal du Net ne pas participer aux discussions que Netflix mène avec des organismes de mesure dans d'autres pays.

Mais pourquoi Netflix aurait-il souhaité commencer par le Royaume-Uni plutôt qu'ailleurs ? "Barb a en tout cas fait ses preuves dans la production de mesures de qualité de la télévision. Son modèle de gouvernance garantit que nous fournissons des données solides ouvertes à l'examen, en traitant tous les services mesurés de la même manière", nous explique Matt Laycock, directeur des audiences chez Barb. Et il ajoute : "Des partenaires tels que Kantar nous permettent de mesurer les audiences de services de streaming à la fois au niveau du programme individuel et au niveau du service global. Après, nous ignorons les raisons pour lesquelles Netflix a choisi de travailler d'abord au Royaume-Uni."

Deux types de données

Deux sources de données servent à Barb pour mesurer l'écoute : les données basées sur des panels et les statistiques concernant les devices utilisés pour le visionnage de la télévision en ligne. "Nous fusionnons ces données afin d'offrir la portée totale sur plusieurs écrans", explique Matt Laycock en précisant que tous les services mesurés sont traités de la même manière, qu'il s'agisse de Netflix ou des chaînes TV et de leurs services de vidéo à la demande.

Dès le 2 novembre, l'organisme rapportera à ses clients le visionnage quotidien de Netflix mesuré à partir du 1er du mois, tant au niveau du service au global que des programmes. Puis, à partir de la deuxième semaine de novembre, l'entreprise rendra public le reach mensuel et la part de visionnage pour les groupes de chaînes TV et les services SVOD/AVOD qui représentent plus de 0,5 % du visionnage total identifié. En septembre, ils étaient une quinzaine : tout en haut, la BBC, avec 23,6% des parts de visionnage, suivi d'ITV ; les services de SVOD/AVOD apparaissaient tout au bout du classement, Netflix s'en sortant mieux que les autres, avec 8,2%.