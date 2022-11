Elon Musk et Binance vont-ils faire entrer Twitter dans le Web3 ?

Le patron de Tesla a de grands projets pour le réseau social. Et le soutien financier de Binance n'est pas anodin.

28 octobre 2022, l'annonce est faite. Après sept mois de rebondissements, Elon Musk a pris la main sur Twitter. Très vite, le patron de SpaceX a voulu marquer de son empreinte ses premiers jours à la tête du réseau social par une série de mesures et d'annonces. L'arrivée d'Elon Musk marque une nouvelle ère pour Twitter, notamment tournée vers le Web3.

Jack Dorsey, fondateur et ancien PDG de Twitter, était déjà un fervent partisan du Bitcoin. Le réseau social était donc déjà considéré comme assez ouvert au sujet de la crypto et de la blockchain. Dorsey est même un vrai Bitcoin maximaliste et il a finalement quitté son poste pour mener à bien ses projets. Cependant, Twitter n'a jamais perdu son côté pro crypto et la prise en main d'Elon Musk va renforcer ce sentiment.

Au moment de l'officialisation du rachat, une annonce a également fait beaucoup parler : celle de la participation de Binance. Changpeng Zhao, patron de la plateforme d'échange crypto, a en effet confirmé un soutien financier à hauteur de 500 millions de dollars. Une participation importante, pour officiellement aider Twitter à réussir sa transition vers le Web3. C'est aussi une excellente opportunité pour Binance.

Musk, Twitter et le Web3, une longue histoire

Il l'a voulu, il l'a finalement obtenu après de longs mois de tractations. Depuis le mois de mai dernier, le rachat de Twitter par Elon Musk a donné lieu à d'âpres discussions et diverses polémiques. Le milliardaire souhaite rétablir la liberté d'expression, qu'il estime non absolue sur Twitter notamment depuis la suspension du compte de Donald Trump. Dès son premier jour, il a licencié la majorité du conseil d'administration de Twitter, dont l'ancien PDG.

Elon Musk a également annoncé la création d'un forfait pour certifier son compte à 8 dollars par mois. Cette mesure, qui fait déjà débat, est une première réponse à la prolifération de faux comptes que dénonce Musk depuis sa volonté de rachat. Mais le patron de Tesla veut également se tourner vers le Web3, et pas qu'un peu.

Quelques heures avant le rachat, le réseau social a communiqué sur sa prochaine étape dans la démocratisation des jetons non fongibles (NFTs). En effet, Twitter va devenir une sortie de pré-marketplace de NFTs. Les artistes ou vendeurs pourront lister leur NFT sur le réseau social et les personnes intéressées seront automatiquement redirigées vers une plateforme d'échange dédiée aux NFTs.

Aux Etats-Unis, les utilisateurs de Twitter peuvent déjà mettre leur NFT comme photo de profil, avec mention de la propriété dudit NFT. Toujours outre-Atlantique, les cryptomonnaies peuvent être utilisées comme pourboires versés à certains utilisateurs. Nul doute que ces avancées devraient être étendues au monde entier. Elon Musk devrait aller plus loin, sans que l'on connaisse exactement les mesures qu'il prendra.

Ce qui est certain, c'est que le nouveau patron s'inscrit dans la lignée de Jack Dorsey, qui voulait faire de son Twitter le réseau social le plus ouvert au Web3 (ou plutôt à Bitcoin). La mesure la plus avancée serait l'intégration d'un wallet crypto maison directement activable sur Twitter. Au vu de la passion que voue Elon Musk au Dogecoin (DOGE), il se murmure aussi que la crypto à tête de chien pourrait jouer sur Twitter un rôle important à l'avenir. Par exemple, la certification à 8 dollars par mois pourrait-elle être payée en DOGE ? Avec la future intégration d'un wallet, c'est une éventualité qui pourrait s'avérer réelle dans les mois à venir.

Mais Elon Musk n'est pas forcément la personne qui va réellement faire entrer Twitter dans le monde Web3. En effet, on l'a vu, un investisseur surprise s'est glissé dans le rachat du réseau social : Binance.

La nouvelle n'a été officialisée que le jour de l'annonce publique du rachat de Twitter. La plus importante plateforme d'échange au monde, Binance, a participé à hauteur de 500 millions de dollars. C'est Changpeng Zhao, patron de Binance, qui l'a lui-même confirmé… sur Twitter !

Lorsque l'on regarde les ambitions de Twitter dans le Web3, la participation de Binance est tout sauf une surprise. En effet, la plateforme a tout pour aider à faire passer le réseau social dans l'Internet du futur. Officiellement, Binance souhaite aider Twitter à adopter la technologique blockchain et la crypto. C'est assez vague !

Patrick Hillman, directeur de la stratégie chez Binance, a donné quelques informations. Le premier objectif sera de tester, beaucoup. En effet, Hillman évoque la volonté de faire de Twitter une sorte de bac à sable afin de régler certains problèmes inhérents à Twitter. En d'autres termes, l'objectif sera d'utiliser la technologie Web3 pour régler des problématiques purement Web2.

La première de ces problématiques est celle qui tient le plus à cœur à Elon Musk : les faux comptes ou bots. En utilisant la technologie blockchain afin de certifier la véracité d'un compte, Twitter serait l'un des premiers géants à faire appel à une sorte d'identité décentralisée qui reste à définir. Ni Musk ni Binance n'ont précisé comment la blockchain serait utilisée pour lutter contre les faux comptes, mais les deux ont la volonté de mettre fin à ce fléau.

Une suite logique pour Binance

L'arrivée de Binance, directement ou indirectement, au capital de Twitter est la confirmation de l'immense ambition de Changpeng Zhao. Nous y avons d'ailleurs consacré un article. La plateforme d'échange ne souhaite pas devenir un acteur incontournable du Web3, puisqu'elle l'est déjà. Elle voit bien plus loin.

Binance est en train d'obtenir des enregistrements dans de nombreux pays, et pas seulement en France. Elle est notamment très impliquée dans les pays du Golfe (Bahreïn, Emirats Arabes Unis). Binance souhaite devenir une crypto-banque et un pont entre la finance traditionnelle et la cryptomonnaie. Si la plateforme a de nombreux concurrents, c'est celle qui est le plus avancée sur le sujet, qui effectue les investissements les plus importants et qui est la plus sollicitée.

En arrivant au capital de Twitter, Binance s'implique désormais pour la première fois dans une grande entreprise purement Web2, afin de lui faire réussir sa transition vers le Web3. C'est d'ailleurs une volonté qui n'est clairement pas dans la philosophie de l'Internet décentralisé, puisque Twitter resterait sous le contrôle d'une personne ou d'une entité.

Jusqu'à aujourd'hui, les paris de Zhao ont toujours été les bons. Il n'y a donc pas de raison que Binance s'arrête en si bon chemin.