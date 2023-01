FTX : les clients français lancent un recours contre la plateforme américaine

Poursuivi pour fraude et conspiration aux Etats-Unis, l'ex-patron de FTX devra bientôt composer avec les plaintes des clients français de la filiale internationale, représentés par le cabinet Ziegler & associés.

Un temps valorisé à 32 milliards de dollars, le château de cartes fondé par Sam Bankman-Fried s'est effondré, et les mises de ses clients se sont, elles, volatilisées. C'est désormais à la justice américaine d'établir les responsabilités de l'ex-patron tandis que ses acolytes Gary Wang, côté FTX et et Caroline Ellison, côté Alameda Research (également cofondée par Bankman-Fried), ont quant à eux déjà plaidé coupables pour fraudes auprès de la justice fédérale.

Un préjudice estimé à plus de 600 000 euros pour une dizaine de clients

Les enfants prodigues de la crypto devront de toute évidence faire face au courroux des clients français. Le cabinet d'avocats Ziegler & associés annonce au JDN s'engager dans un recours collectif contre le patron de FTX : une dizaine de clients, ayant perdu a minima 20 000 euros chacun pour un préjudice total supérieur à 600 000 euros, s'est déjà constituée partie civile dans ce recours. Bien plus pourraient suivre. "Selon nos investigations, plus de 1 000 Français ont investi sur cette plateforme des sommes très importantes", nous indique Jocelyn Ziegler, fondateur du cabinet.

Contrairement aux clients américains de FTX.us, les utilisateurs internationaux de FTX étaient clients de la filiale hébergée au Bahamas mais l'avocat n'y voit aucune difficulté particulière. "Je suis rassuré par le fait que le dossier est très bien suivi aux Etats-Unis et leur localisation aux Bahamas n'empêchera pas une condamnation", nous répond-il, avant d'évoquer les échéances à venir.

"Ces recours peuvent aboutir à des négociations confidentielles"

"La première étape sera d'informer la société FTX de notre recours dès la mi-février par un courrier officiel dans lequel sera recensé l'ensemble de nos clients et les pertes subies." D'après Jocelyn Ziegler, ses clients français pourraient même éviter une longue procédure. "Au regard de notre expérience dans ces dossiers relatifs aux cryptoactifs, NFT et le monde du trading, parfois contre des sociétés encore très bien positionnées aujourd'hui, ces recours peuvent aboutir à des négociations confidentielles. Les systèmes américain et français sont très différents mais le fait que l'accusé plaide non-coupable aux Etats-Unis laisse penser qu'il acceptera un accord à l'amiable."

Dans le cas contraire, il y aura une plainte déposée auprès du Procureur de la République, lequel dispose d'une "cellule particulièrement performante dans le secteur crypto", selon les confidences du juriste. Une telle procédure pourrait durer entre six mois et un an.