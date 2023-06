Sur les nouvelles app de rencontre, l'IA drague à votre place

L'intelligence artificielle investit les applications de rencontre et promet aux utilisateurs de maximiser leurs chances de rendez-vous galant. Quitte à voir deux IA se séduire entre elles..

Avec les sites de rencontre, l'intelligence artificielle a une nouvelle conquête. La relation a de quoi surprendre mais l'IA générative impressionne par ses capacités de rédaction, d'analyse et de raisonnement. Il n'est donc pas si étonnant que certains des 440 millions utilisateurs des applications de rencontre utilisent ChatGPT pour séduire (pour par exemple trouver des phrases de première approche ou écrire des poèmes). Sur TikTok, des internautes montrent comment ils utilisent le chatbot pour draguer sur Tinder.

"Obtenez plusieurs rendez-vous en ne faisant absolument rien"

Mais l'arrivée de ces nouveaux coachs dans les sites de rencontre ne se limite pas à ChatGPT. Sur l'Apple Store, vous pouvez désormais télécharger Teaser AI, une application où l'intelligence artificielle gère quasiment l'intégralité du processus de rencontre. Celle-ci, qui a intégré vos goûts et préférences, repère les profils susceptibles de vous plaire. Ensuite, votre IA, qui représente donc votre personnalité, peut entamer la discussion à votre place avec votre futur(e) amant(e). Vous pouvez bien sûr prendre le contrôle de la conversation à tout moment. A l'inverse, vous pouvez également parler avec le double virtuel de votre potentielle conquête et estimer si son profil colle avec le vôtre.

Un aperçu de la promesse de Snack, qui se veut l'appli de rencontre de la génération Z. © Snack

Le but de toute cette manœuvre : amener directement les utilisateurs à l'essentiel pour qu'ils se rencontrent. En quelque sorte, l'IA prémâche le travail, les romantiques repasseront… A noter que Teaser AI n'est pas la première application à développer un tel concept. Snack (indisponible pour le moment en France) pousse même le rôle de l'intelligence artificielle un peu plus loin. Sur cette application, l'internaute est incarné par un avatar 3D et l'IA combat le "ghosting" en bloquant les profils qui ne répondent pas aux messages.

A ces deux applications, il convient d'ajouter Teleport, dont le prix est de 111 dollars par mois selon Bloomberg. Teleport utilise l'IA pour garantir à ses utilisateurs trois matchs par semaine avec des profils compatibles.

Outre les applications, de nouveaux outils fonctionnant avec l'IA sont apparus. Avec des objectifs identiques : rendre plus attrayant le profil des utilisateurs, leur présenter des personnes susceptibles de leur plaire et converser à leur place. Ainsi, YourMoveAI promet de trouver trois accroches personnalisées en cinq secondes pour engager une conversation. De son côté, CupidBot.ai propose "d'obtenir plusieurs dates par semaine en ne faisant absolument rien" et de "prévenir les utilisateurs par SMS lorsqu'un rendez-vous est prévu". Vous l'aurez compris, l'IA et les sites de rencontre, c'est pour le meilleur mais aussi le pire.