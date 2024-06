Des millions d'automobilistes sont suivis à la trace pour les JO de Paris

L'application du gouvernement pour planifier ses déplacements pendant les Jeux olympiques va s'appuyer sur les données des voitures connectées.

Les déplacements pendant les Jeux olympiques s'annoncent complexes en région parisienne, en raison des règles de circulation mouvantes en fonction des épreuves. Plusieurs stations de métro comme Concorde ou Tuileries seront fermées et le sens de circulation de certaines rues sera modifié, comme la rue de Valois.

"Une statistique représentant le nombre de changement de panneaux de circulation en Europe ces six dernières semaines illustre qu'à Paris, ces changements sont exponentiels", témoigne Léo Sei, vice-président en charge de la stratégie software chez TomTom. En plus de ces changements programmés, des modifications de dernières minutes seront opérées du jour au lendemain, en fonction d'événements reportés ou d'impératifs réclamés par la préfecture.

Pour aider les Parisiens et les visiteurs à prévoir leurs itinéraires, l'Etat a mis en place deux initiatives : une carte interactive de mobilité en ligne, nommée "Anticiper les Jeux", affichant les impacts des JO sur les routes et les prévisions de fréquentation par ligne de métro et par gare. Et une application multilingue, "Transport Public Paris 2024", pour indiquer des trajets recommandés afin de répartir l'affluence. Similaire aux applications de calcul d'itinéraire, celle-ci a donc pour spécificité de prendre en compte les contraintes liées à l'événement sportif.

© TomTom

TomTom, entreprise néerlandaise éditrice de logiciels de planification d'itinéraires, contribue, avec d'autres prestataires aux côtés de la préfecture de Paris et du ministère de la Transition écologique, à l'élaboration de cette application. "Nous devons connaître les fermetures de routes, les accès, les voies qui se mettent en place, etc., pour reporter directement les informations dans notre cartographie et aider à fluidifier le trafic", indique Léo Sei avant d'ajouter : "Nous avons l'habitude de travailler sur ce type d'événement, nous avons déjà adapté la cartographie de Londres lors des Jeux olympiques de 2012. Nous ne sommes donc pas dans l'expérimentation." TomTom dédiera à ce projet des équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour mettre à jour en temps réel les informations de mobilité, TomTom s'appuiera sur les données remontées par les véhicules connectés premium, fournies par les constructeurs partenaires de l'éditeur. TomTom exploite ainsi plus de 600 millions de véhicules dans le monde, ce qui représente une voiture sur cinq.

"Les données sont anonymisées, nous ne savons pas qui est au volant mais nous voyons qu'un point est en train de bouger sur telle route à telle vitesse. Les véhicules sont notre capteur premier et nous en avons assez connectés à notre plateforme pour que les informations soient représentatives. Nous avons des systèmes de détection qui vont nous informer, en analysant les données, que s'il n'y a plus d'information sur telle voie pendant une heure, ce n'est pas normal et que la voie est fermée", explique Léo Sei. Pour anticiper les problèmes de circulation, ce sont donc les automobilistes qui seront au volant, et aux manettes de l'application.