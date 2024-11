Pas de sèche-linge ? Cet objet fait le buzz sur les réseaux sociaux et promet de faire sécher les vêtements par temps humide

Alors que l'hiver et ses pluies fraîches arrivent, les réseaux sociaux ont mis en lumière une alternative pas chère au sèche-linge.

L'automne s'est installé en France, apportant avec lui son lot de pluies intenses. Cette saison marque la fin des journées ensoleillées propices au séchage du linge en extérieur. Pour de nombreux foyers ne possédant pas de sèche-linge, cette période peut rapidement devenir un casse-tête en matière de gestion des machines. Le linge s'amasse sur les étendoirs et l'humidité ambiante ralentit considérablement le processus de séchage naturel du linge.

Pouvant prendre des jours à sécher complètement, les vêtements sont propices aux odeurs désagréables et au développement de moisissures. De plus, l'accumulation de linge humide à l'intérieur peut contribuer à augmenter l'humidité dans la maison, créant un environnement favorisant les acariens et autres allergènes.

Face à ces défis, certains pourraient être tentés d'investir dans un sèche-linge traditionnel. Cependant, ces appareils présentent leurs inconvénients : en plus d'être chers, ils consomment beaucoup d'énergie, ce qui se traduit par des factures d'électricité élevées. Au delà des coûts, la chaleur intense générée par ces machines peut endommager certains tissus délicats, réduisant ainsi la durée de vie des vêtements.

Mais une alternative intéressante fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux : l'étendoir électrique chauffant. Inspiré du principe du porte-serviettes électrique que l'on trouve dans les salles de bain, cet appareil offre une solution de séchage efficace et économique. Il se branche simplement sur une prise électrique et diffuse une chaleur douce et constante pour accélérer le processus de séchage. Les vidéos présentant l'appareil cumulent des milliers de "j'aime", signe de l'engouement qu'il provoque.

Et on peut le comprendre : accessible en termes de prix, il peut accueillir une grande variété de vêtements, y compris les tissus délicats qui ne supportent pas les températures élevées. La chaleur modérée qu'il génère est suffisante pour éliminer l'humidité sans risquer d'endommager les fibres. De plus, ces appareils sont généralement conçus pour être pliables et faciles à ranger, ce qui les rend particulièrement adaptés aux petits espaces.

Parmi les modèles disponibles sur le marché, on trouve des étendoirs chauffants avec une température allant de 45 à 55 degrés. En termes de prix, les alternatives vont de 40 euros à plus de 100 euros. Les meilleures affaires ayant été aperçues chez Stokomani et Action pour 39,99 euros à en croire les utilisateurs. En termes de sécurité, leur conception permet une répartition uniforme de la chaleur, évitant ainsi les points chauds qui pourraient potentiellement endommager les vêtements. Pour ce qui est de la consommation d'énergie, elle est bien inférieure à celle d'un sèche-linge : 0,12 kWh par cycle de séchage pour l'étendoir électrique, contre 1,6 kWh pour le sèche-linge.

Il est important de noter que l'efficacité de ces étendoirs chauffants peut être optimisée en combinaison avec un bon essorage du linge. Il est recommandé, les jours de pluie, de choisir un programme d'essorage supérieur à 800 tours/minute, si vos vêtements le supportent.