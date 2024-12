Surveillez votre conjoint, la date où il a le plus de chances d'être infidèle approche - et ce n'est pas le Nouvel An

Chaque année, un jour particulier est propice aux infidélités. C'est en tout cas ce que montrent les statistiques du site de relations extraconjugales Gleeden.

Faire du sport, arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, acquérir de nouvelles compétences, prendre du temps pour soi... et tromper sa moitié ? Cette dernière résolution peut surprendre. Elle est pourtant bien réelle selon Gleeden, une application spécialisée dans les relations extraconjugales.

Cette application française qui revendique 11 millions de membres dans le monde publie régulièrement des statistiques et études sur l'infidélité. Par exemple, Gleeden a publié un classement des signes astrologiques les plus infidèles. Les sagittaires arrivent en tête devant les gémeaux et les béliers. L'application a également dévoilé un classement des villes françaises où on trompe le plus. Lille domine ce classement peu glorieux. Suivent ensuite Paris et Bordeaux.

Autre information insolite mise en avant par Gleeden, il existe une période de l'année propice à l'infidélité. Il s'agirait du mois de janvier, qui selon la plateforme, "se démarque comme le mois où les membres sont le plus actifs".

Selon la directrice de la communication de Gleeden, il ne s'agit en rien d'un hasard : "Le début d'année est souvent une période de questionnements et de désirs de changement. L'infidélité peut être un moyen de dynamiser la routine quotidienne et de satisfaire des aspirations personnelles trop souvent reléguées au second plan". Et ce n'est pas tout : "Par ailleurs, les fêtes de fin d'année en famille peuvent être étouffantes et exigeantes pour les couples. Cette période, parfois accompagnée d'une dépression saisonnière, peut intensifier les tensions existantes au sein des relations conjugales".

Plus surprenant encore, il existe même un jour particulier au mois de janvier où Gleeden "enregistre une augmentation exponentielle de son trafic". Ce jour en question est le lundi suivant la rentrée des vacances de Noël. En 2025, ce jour tombe le lundi 13 janvier. Cela peut paraitre fou, mais cette affirmation ne sort pas de nulle part. Elle est fondée sur des statistiques.

En effet, ces dernières années, Gleeden a observé des pics d'inscription pour chaque lundi suivant la rentrée des vacances de Noël. Le site a enregistré une hausse des inscriptions de +410% le lundi 9 janvier 2023, +490% le lundi 10 janvier 2022, +210% le lundi 11 janvier 2021 (une hausse moins significative sans doute due à la situation sanitaire de l'époque) et + 480% le lundi 13 janvier 2020. Les chiffres de l'année 2024 n'ont pas été communiqués. Mais étant donné les statistiques observées les années précédentes, il y a peu de chances que 2025 échappe à la règle.