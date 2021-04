Les 4 cases à ne pas oublier dans votre déclaration d'impôts

[DECLARATION IMPOTS] La situation familiale évolue chaque année. En conséquence, le fisc ne préremplit pas certains renseignements, bien que le contribuable les ait fournis les années précédentes.

"Bercy is watching you". L'administration fiscale sait tout, ou presque, de vous : elle connaît votre adresse, votre situation familiale, le montant des revenus que vous percevez – qu'il s'agisse de traitements et salaires, de pensions et revenus de capitaux mobiliers ou encore d'allocation pré-retraite. Qui l'informe ? Les "organismes payeurs", parmi lesquels figurent les employeurs, bien sûr, mais aussi les caisses de retraite et l'URSAFF, entre autres.

Certaines cases sont à cocher tous les ans pour bénéficier d'une majoration du quotient familial

Tout bien renseigné qu'il est, le fisc n'en est pas pour autant devin. Il ne peut donc pas présumer de la reconduction d'une situation l'année sur l'autre. Ainsi, si vous vous trouviez dans un contexte donné au 1er janvier de l'année précédant les revenus déclarés (ici au 1er janvier 2019), la Direction générale des finances publiques (DGFiP) part du principe que ce n'était plus le cas au 1er janvier de l'année des revenus (1er janvier 2020). C'est pourquoi certaines cases de la déclaration d'impôts sont à cocher tous les ans, notamment pour bénéficier d'une majoration du quotient familial. En voici quatre :

La case T "Parent isolé" . Elle concerne les contribuables célibataires, divorcés ou séparés et vivant seul avec leurs enfants ou des personnes invalides au 1er janvier 2020. "Les contribuables doivent cocher cette case eux-mêmes s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la majoration de quotient familial car la condition de vivre seul au 1er janvier de l'année des revenus est susceptible d'évoluer d'une année à l'autre", insiste l'administration. Attention : les veufs avec au moins un enfant à charge ou rattaché ou ayant recueilli une personne invalide ne doivent pas cocher la case T. Ils disposent du même nombre de parts qu'un couple marié dans la même situation. Ils ne doivent pas, en revanche, oublier de cocher la case V, elle aussi en page 2 de la déclaration de revenus. Pour ceux qui continuent à utiliser la déclaration au format papier – la déclaration d'impôts en ligne est en théorie obligatoire – cette case se situe en page 2 du formulaire 2042, à télécharger gratuitement sur le site Internet des impôts.

. Elle concerne les contribuables célibataires, divorcés ou séparés et vivant seul avec leurs enfants ou des personnes invalides au 1er janvier 2020. "Les contribuables doivent cocher cette case eux-mêmes s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la majoration de quotient familial car la condition de vivre seul au 1er janvier de l'année des revenus est susceptible d'évoluer d'une année à l'autre", insiste l'administration. Attention : les veufs avec au moins un enfant à charge ou rattaché ou ayant recueilli une personne invalide ne doivent pas cocher la case T. Ils disposent du même nombre de parts qu'un couple marié dans la même situation. Ils ne doivent pas, en revanche, oublier de cocher la case V, elle aussi en page 2 de la déclaration de revenus. Pour ceux qui continuent à utiliser la déclaration au format papier – la déclaration d'impôts en ligne est en théorie obligatoire – cette case se situe en page 2 du formulaire 2042, à télécharger gratuitement sur le site Internet des impôts. La case J "Rattachement d’enfants majeurs ou mariés" . Les usagers doivent impérativement la cocher s'ils veulent bénéficier de l'avantage auquel ouvre droit le rattachement, à savoir un abattement de 5 959 euros sur le revenu imposable par personne rattachée. "La case "Parent isolé" et "Rattachement d’enfants majeurs ou mariés" sont les plus fréquentes à ne pas oublier de cocher à nouveau chaque année", assure la DGFiP. Avant de vous précipiter, vérifiez que vous n'avez pas plutôt intérêt à opter pour la déduction d'une pension alimentaire. Cette décision peut en effet avoir un impact sur le montant de votre imposition. Comme les cases "Parent isolé" et " Veuf(ve)", la case J figure en page 2 de la déclaration 2042.

. Les usagers doivent impérativement la cocher s'ils veulent bénéficier de l'avantage auquel ouvre droit le rattachement, à savoir un abattement de 5 959 euros sur le revenu imposable par personne rattachée. "La case "Parent isolé" et "Rattachement d’enfants majeurs ou mariés" sont les plus fréquentes à ne pas oublier de cocher à nouveau chaque année", assure la DGFiP. Avant de vous précipiter, vérifiez que vous n'avez pas plutôt intérêt à opter pour la déduction d'une pension alimentaire. Cette décision peut en effet avoir un impact sur le montant de votre imposition. Comme les cases "Parent isolé" et " Veuf(ve)", la case J figure en page 2 de la déclaration 2042. La case R "Personnes invalides vivant sous votre toit". Le contribuable peut prétendre à 1 part de quotient familial supplémentaire par personne vivant sous son toit et titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80% (1 demi-part du fait qu'elle soit à charge et 1 demi-part compte tenu son invalidité). Si les personnes invalides sont les enfants de l'usager, ce dernier doit cocher la case I. La case R se trouve elle aussi en page 2 de l'imprimé 2042.

Le contribuable peut prétendre à 1 part de quotient familial supplémentaire par personne vivant sous son toit et titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80% (1 demi-part du fait qu'elle soit à charge et 1 demi-part compte tenu son invalidité). Si les personnes invalides sont les enfants de l'usager, ce dernier doit cocher la case I. La case R se trouve elle aussi en page 2 de l'imprimé 2042. Les cases 6EL à 6GU "Pensions alimentaires versées". Elles concernent entre autres les parents séparés ou divorcés. Ces derniers doivent absolument cocher l'une de ces cases s'ils souhaitent pouvoir déduire de leurs revenus la pension alimentaire versée à l'ancien conjoint pour la progéniture qu'ils ont en commun. Attention toutefois, pour bénéficier d'une telle déduction, "l'enfant doit être détaché du foyer [versant la pension, NDLR] et rattaché à celui de l'autre parent ou, dans des cas extrêmes, vivre seul", souligne l'avocate spécialiste en droit fiscal, Eve d'Onorio di Meo. Et ce même dans le cas d'une garde alternée. Les cases 6EL à 6GU sont situées en page 4 du formulaire 2042.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les télédéclarants doivent, eux aussi, faire preuve de vigilance. Certes, dans le cadre de la déclaration d'impôts en ligne, certaines informations télédéclarées les années précédentes font l'objet d'un report automatique. Parmi elles figure notamment le détail des frais réels, et en particulier des frais kilométriques. Toutefois, les cases mentionnées plus haut ne sont pas pré-cochées à l'écran.