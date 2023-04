Déclaration d'impôt 2023 : les 7 cases à ne jamais oublier

Votre situation familiale et financière est susceptible d'évoluer chaque année. Pour cette raison le fisc ne préremplit pas certaines cases de votre déclaration d'impôt. Cela concerne principalement les contribuables qui bénéficient de la déclaration d'impôt automatique.

Bien qu'elle soit préremplit par l'administration fiscale, votre déclaration d'impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022 contient tout de même des cases vides. En cause, le fisc dispose de votre adresse et de vos revenus, mais ne connaît pas toutes les informations qui vous concernent. Les finances publiques peuvent notamment ne pas être au courant d'un changement de situation familiale (mariage, pacs, divorce, enfant ou autre personne à charge). Ces données sont pourtant primordiales pour le calcul de votre quotient familial, de vos crédits/réductions d'impôt et, in fine, de votre impôt sur le revenu. Voici sept cases incontournables à cocher chaque année si vous bénéficiez de la déclaration d'impôt automatique.

Les cases 6EL à 6GU "Pensions alimentaires versées". Elles concernent entre autres les parents séparés ou divorcés. Ces derniers doivent absolument cocher l'une de ces cases s'ils souhaitent pouvoir déduire de leurs revenus la pension alimentaire versée à l'ancien conjoint pour la progéniture qu'ils ont en commun. Toutefois, pour bénéficier d'une telle déduction, l'enfant doit être détaché du foyer fiscal. Les cases 6EL à 6GU sont situées en page 4 du formulaire 2042. La case T "Parent isolé". Elle concerne les contribuables vivant seuls avec leurs enfants ou des personnes invalides à charge au 1er janvier 2022. Pour être considéré comme parent isolé, vous devez absolument vivre seul, et non en concubinage. Les veufs et veuves avec au moins un enfant à charge ou rattaché ou ayant recueilli une personne invalide ne doivent pas cocher la case T. Ils disposent du même nombre de parts qu'un couple marié dans la même situation. Ils ne doivent pas, en revanche, oublier de cocher la case V, elle aussi en page 2 de la déclaration de revenus. La case J "Rattachement d’enfants majeurs ou mariés". Les usagers doivent impérativement la cocher s'ils veulent bénéficier de l'avantage auquel ouvre droit le rattachement, à savoir un abattement sur le revenu imposable par personne rattachée. Avant de vous précipiter, vérifiez que vous n'avez pas plutôt intérêt à opter pour la déduction d'une pension alimentaire. Cette décision peut en effet avoir un impact sur le montant de votre imposition. Comme les cases "Parent isolé" et "Veuf(ve)", la case J figure en page 2 de la déclaration 2042. La case R "Personnes invalides vivant sous votre toit". Le contribuable peut prétendre à une part de quotient familial supplémentaire par personne vivant sous son toit et titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80% (1 demi-part du fait qu'elle soit à charge et 1 demi-part compte tenu son invalidité). Si les personnes invalides sont les enfants du contribuable, ce dernier doit cocher la case I. La case R se trouve elle aussi en page 2 de l'imprimé 2042. La case 2OP. Elle concerne les contribuables qui souhaitent renoncer à la flat tax pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et les gains de cession de valeurs mobilières, au profit du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pensez à faire une simulation pour vérifier l'option la plus avantageuse. La case 4BN. Pensez à cocher cette case si vous ne percevez plus de revenus fonciers. La case 7QD. Au cours de l'année 2022, vous avez peut-être recouru aux services d'un employé à domicile. S'il s'agit de la première année, pensez à cocher cette case : vos dépenses seront alors retenues dans la limite de 15 000 euros, et non de 12 000 euros.

Dans le cadre de la déclaration d'impôts en ligne, certaines informations télédéclarées les années précédentes font l'objet d'un report automatique. Parmi elles figurent notamment le détail des frais réels, et en particulier des frais kilométriques.