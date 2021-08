Il est possible de bénéficier d'allègement de la taxe d'habitation pour son domicile même quand il ne s'agit plus de sa résidence principale. Cela concerne les personnes qui vont vivre dans une maison de retraite ou un établissement de longue durée, ce qui inclut un hébergement et s'adresse aux personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. La disposition s'applique quand les personnes conservent leur habitation civile, qui n'est donc plus leur habitation principale.

Si elles conservent la jouissance exclusive de cette résidence et qu'elle est libre de toute occupation, elles peuvent alors bénéficier des exonérations de la taxe d'habitation en fonction de leurs revenus. Elles doivent cependant signaler leur situation aux impôts. L'exonération ou le dégrèvement n'est par ailleurs accordé qu'à compter de l'année suivant celle de leur accueil dans les établissements ou services cités plus haut.