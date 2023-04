"Airbnb et impôts : quels revenus inscrire sur votre déclaration ?"

Comme tous les revenus locatifs, les gains issus de la location d'un logement sur une plateforme comme Airbnb sont soumis à l'impôt sur le revenu. Vous devez donc les mentionner sur votre déclaration d'impôt 2023.

En 2022 vous avez mis un bien immobilier en location sur Airbnb ? Attention, car ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, vous êtes tenu de les mentionner dans votre déclaration d'impôt 2023, portant sur les revenus perçus en 2022. Rappelez-vous que les plateformes en ligne comme Airbnb sont tenues de transmettre leurs données à l'administration fiscale.

La location Airbnb porte le statut de location meublée. Ainsi, les revenus générés par cette activité sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, et non des revenus fonciers. Si les recettes ne dépassent pas 23 000 euros, vous bénéficiez alors du statut de loueur meublé non-professionnel (LMNP). Si vos revenus dépassent ce plafond ou si vous louez un bien meublé qui n'est pas votre résidence principale, alors vous devez choisir l'un des deux régimes fiscaux suivants : régime micro-BIC ou régime réel.

Quelle déclaration choisir selon le plafond de revenus générés par Airbnb ?

Le régime micro-BIC : il concerne les foyers fiscaux dont les recettes liées à Airbnb sont inférieures ou égales à 72 600 euros sur l'année 2022 (176 200 euros pour les chambres d'hôte et les meublés de tourisme classés). Dans ce cas, vous bénéficiez d'un abattement de 50% au titre des charges. Le montant de vos revenus doit être inscrit dans la case 5ND du formulaire 2042-C-PRO de la déclaration de revenus.

: il concerne les foyers fiscaux dont les recettes liées à Airbnb sont inférieures ou égales à (176 200 euros pour les chambres d'hôte et les meublés de tourisme classés). Dans ce cas, vous bénéficiez d'un au titre des charges. Le montant de vos revenus doit être de la déclaration de revenus. Le régime réel : il s'adresse aux contribuables dont les revenus excèdent les plafonds mentionnés précédemment. Il est plus complexe, puisqu'il impose de recenser toutes les charges déductibles, et de remplir le formulaire 2031-SD.

Quelles dépenses sont déductibles de vos revenus Airbnb ?

Pour déterminer le régime le plus avantageux pour vous, il convient d'évaluer si le montant de vos charges excède l'abattement forfaitaire de 50%. Les charges déductibles sont notamment les intérêts d'un prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement loué, les frais de ménage ou encore le coût de l'assurance du logement.

Si vous louez une partie de votre résidence principale et que le montant des revenus acquis grâce à votre location Airbnb n'excède pas 760 euros, alors vos recettes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.