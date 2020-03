Jeudi noir : comment ont réagi les valeurs tech françaises

Ce jeudi 12 mars, le Cac 40 a dévissé de plus de 12% en raison de la crise sanitaire provoquée par la propagation du coronavirus. Certaines des valeurs tech qui le composent ont, elles, perdu près de 17%.

Journée noire pour les marchés boursiers ce jeudi 12 mars. Le Cac 40 n'a bien sûr pas été épargné par le raz de marée provoqué par le coronavirus. L'indice a plongé de 12,28% par rapport à la clôture la veille, pour s'établir à 4 044 points. Un recul encore plus marqué que ceux de 2008 (-9,04%) et de 1987 (-9,7%). Quid des grandes valeurs tech françaises ? Ont-elle mieux résisté à l'onde de choc ?

Résultat : Dassault Systèmes (-8,08%), Thales (-8,43%) et Capgemini (-11,6%) sont du bon côté de la barrière, avec des replis plus limités que celui affiché par le Cac 40. Ce n'était pas le cas de Capgemini lorsque nous avions comparé, il y a quelques jours, la robustesse de ces valeurs après les premières secousses enregistrées par le marché.

Quid des plus petites valeurs tech ? Composé de celles dont la liquidité est supérieure à 10 000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions et 1 milliard d'euros, et qui représentent le secteur technologique dans son ensemble (Claranova, Solocal, 1000mercis…), l'indice Euronext Tech Croissance a, lui, chuté de 9,83% ce jeudi. Soit la plus forte chute subie depuis la création de l'indice en septembre dernier, après les baisses de 6,8% et 4,3% des 9 mars et 24 février derniers.