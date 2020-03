Les valeurs tech françaises, moins immunisées que le reste du marché ?

Parmi les fleurons tech du Cac 40, seules deux entreprises font mieux que l'indice depuis qu'il a dévissé en raison du coranivirus. Qu'en est-il chez les valeurs du secteur de moindre envergure ?

Le coronavirus a contaminé les marchés financiers. Même les robustes FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) n'ont pas été épargnées, avec des cours en baisse de -8,3% pour Apple à -10,2% pour Facebook entre le 19 février, jour de bascule sur les marchés, et le 3 mars. Et en France ? Sur la période, les fleurons tech du Cac 40 reculent jusqu'à -16,2% (STMicroelectronics). Seules deux valeurs font mieux que le Cac 40, en repli de 13,1% : Thales (-5%) et Dassault Systèmes (-9,8%).

Toutes ces valeurs ont dévissé en même temps que le Cac 40. Sauf Thales, qui a pris de l'avance et commencé à décrocher début février (-8% entre le 3 et le 25 février), et Dassault Systèmes, dont le cours de l'action ne s'est pas redressé aux alentours du 5 février, contrairement au Cac 40.

Composé de valeurs dont la liquidité est supérieure à 10 000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions et 1 milliard d'euros, et qui sont représentatives du secteur technologique dans son ensemble, l'indice Euronext Tech Croissance a, lui, réagi avec un petit temps de retard par rapport au Cac 40, avec un repli de -11,02% entre le 20 février et le 2 mars, contre -11,82% pour le Cac All-Tradable (ex SBF 250).

Sur la période, parmi les entreprises qui le composent, les habituées des colonnes du JDN enregistrent des replis allant de -0,2% pour Solocal à -22,7% pour Claranova. A noter que le cours des actions Solocal et Keyrus a entamé sa chute plusieurs jours avant la détonation générale sur les marchés.