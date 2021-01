Robinhood, l'insolente application de trading qui affole les compteurs

Née en 2013, la start-up américaine aux 13 millions d'utilisateurs multiplie les méga levées de fonds. Et dépasse en volumes de trades des compagnies installées depuis des décennies.

L'application la plus téléchargée du moment aux Etats-Unis n'est pas Zoom ou TikTok. C'est Robinhood, d'après le site Apptopia. Cette start-up spécialisée dans le trading pour particuliers créée en 2013 vient d'être secouée par l'affaire Gamestop qui a fait perdre des milliards à des fonds spéculatifs. Au-delà, la fintech connait un succès fulgurant depuis le début de la pandémie grâce à la chute des marchés boursiers et les fameux chèques versés aux Américains, qui ont massivement servis à investir en Bourse. Fin 2020, la start-up revendiquait près de 13 millions d'utilisateurs, contre 10 millions en 2019.

L'affaire Gamestop a amplifié l'utilisation de Robinhood. Le 27 janvier 2021, l'application a établi un nouveau record avec 2,6 millions d'utilisateurs actifs (versus 1,6 million début janvier), d'après Apptopia. Chez Robinhood, d'autres chiffres donnent le tournis, à commencer par ses revenus sachant que l'application ne prélève pas de commission mais a d'autres rentrées d'argent (lire : Robinhood, Bux, Freetrade… Ces appli de trading qui s'affranchissent (trop) des codes). En juin 2020, la start-up américaine dépassait ses concurrents historiques (y compris TD Ameritrade, fondée en 1971) en termes de volume de trades quotidiens (les daily average revenue trades, exactement), avec 4,31 millions à son actif.

Autres chiffres renversants chez Robinhood : ses levées de fonds. D'après le New York Times, la jeune pousse est en train de lever 1 milliard de dollars auprès de ses investisseurs historiques (en plus d'une ligne de crédit entre 500 et 600 millions de dollars auprès de six banques). La raison ? Le volume de transactions élevés de titres comme Gamestop a mis à rude épreuve son système, qui consiste notamment à déposer des fonds en garantie auprès de chambres de compensation pour prévenir d'éventuels défauts. En 2020, Robinhood avait déjà levé un montant record : 1,2 milliard de dollars, via quatre tours de table. Sa valorisation s'élevait à 11,7 milliards de dollars fin 2020, contre 7,6 milliards fin 2019.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce nouveau tour de table d'urgence pourrait encore faire grimper sa valeur. Reste à savoir si ces récents événements vont retarder ou non son entrée en Bourse, prévue pour cette année.