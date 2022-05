Impôts 2022 : cet argent que vous donnez à tort au fisc

De nombreuses niches fiscales ne sont pas réclamées par les contribuables, et ce, alors qu'elles promettent de belles économies d'impôt sur le revenu.

Vous avez, peut-être, d'ores et déjà rempli votre déclaration de revenus. Et si vous y replongiez ? Il est tentant d'expédier cette démarche contraignante, et pourtant, les contribuables disposent de moyens à portée de main pour réduire leur impôt sur le revenu : les niches fiscales. Les déductions, réductions et crédits d'impôt sont des avantages fiscaux consentis par l'administration fiscale au titre de dépenses engagées au cours de l'année d'imposition. Pour la cinquième année consécutive, Climb (ex-Tacotax) a dressé le palmarès des niches fiscales non-réclamées. L'entreprise spécialisée dans l'optimisation fiscale des particuliers s'est fondée sur trois sources de données : la DGFIP, l'Insee et le site impots.gouv.fr. Résultat, le contribuable perd en moyenne 1 717 euros, contre 1 702 euros lors du précédent palmarès l'an dernier.

Premier poste de dépenses éligibles à un avantage fiscal, et négligé : les frais professionnels. A défaut, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, dans la limite de 12 829 euros pour l'année 2021. Transport, repas, habillement, télétravail… Lorsque les frais professionnels sont élevés, les contribuables ont la possibilité de les déclarer pour leur montant réel. Une démarche complexe, puisqu'elle implique de recenser tous ses frais, selon des modalités bien spécifiques à chacun, de s'assurer de leur légitimité et d'avoir les justificatifs en sa possession. Elle permet toutefois de réaliser une économie non-négligeable : un gain de 432 euros en moyenne, estime Climb.

1 252 euros pour les travaux de rénovation énergétique

Les dons aux associations sont bien souvent omis : 2,4 milliards d'euros de dons ne sont pas déclarés. Or, ils permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% à 75%, soit un gain moyen évalué à 45 euros par foyer fiscal.

Vous avez des enfants ? C'est le moment de vous assurer que vous avez renseigné la case relative aux frais de scolarisation. Elle permet de bénéficier d'une réduction d'impôt comprise entre 61 euros pour un collégien et 183 euros pour un étudiant de l'enseignement supérieur. Or, sur les 8,3 millions d'enfants scolarisés, seuls 5,2 millions sont mentionnés, soit 387 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Etat, et un manque à gagner de 117 euros par foyer.

Dernier oubli, et non des moindres : les travaux de rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier 2021, Ma Prime Rénov' remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Les contribuables ayant réalisé des travaux – ou signé un devis – en 2019 et 2020 restent toutefois encore éligibles à ce dernier. Au total, 630 millions d'euros ne seraient pas réclamés, soit 1 252 euros par foyer fiscal.

Date limite imminente pour certains

Que vous l'effectuiez en ligne ou au format papier, vous avez la possibilité de corriger votre déclaration de revenus jusqu'à la date limite. La première date limite intervient le mardi 24 mai. Elle concerne les contribuables non-résidents et ceux qui utilisent le formulaire en ligne, résidant dans les départements 01 à 19. Si vous déclarez en ligne, il suffit de vous connecter et d'enclencher à nouveau la téléprocédure.

En revanche, si vous utilisez le formulaire papier, vous devez remplir un nouveau document vierge, et indiquer en en-tête "DECLARATION DE REVENUS RECTIFICATIVE". Soyez vigilant : la date limite est fixée au mardi 31 mai pour la déclaration de revenus papier, et ce, quel que soit le numéro de département, le cachet de la Poste faisant foi.