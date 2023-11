Vous ne vivez pas décemment si votre salaire est inférieur à ce montant, calculé par un économiste

En dessous d'un certain revenu mensuel net, vous pouvez considérer que votre niveau de vie est indécent. Est-ce votre cas ?

Vous l'avez sans doute remarqué dans les rayons de votre supermarché ou sur vos factures d'énergie, les prix ne cessent de grimper depuis plus d'un an. Dans le sillage de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, l'inflation a considérablement réduit le pouvoir d'achat de nombreux Français. Certains renoncent aux loisirs, à des actes médicaux tandis que d'autres se portent vers une alimentation de moins bonne qualité, car plus abordable.

Face à ces sacrifices, se pose la question de la décence de votre niveau de vie. Vivez vous décemment avec vos revenus actuels et dans notre société actuelle ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont défini un concept : "le niveau de vie minimum décent". Concrètement, il s'agit du seuil au-dessus duquel les ménages ont la capacité de participer à la vie sociale sans connaître d'importantes privations. A ne pas confondre avec le seuil de pauvreté qui définit le seuil d'exclusion sociale.

En 2021, la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques (Drees), indiquait dans son baromètre d'opinion qu'une personne seule devait gagner au moins 1 760 euros nets par mois pour vivre décemment en France. Un chiffre obtenu suite à un sondage réalisé fin 2018, auprès de milliers de Français en plein mouvement des gilets jaune. Problème, il ne s'agit là que d'une moyenne des différents montants donnés par les personnes interrogées.

Le 25 novembre 2022, l'économiste Pierre Concialdi, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) a tenté de donner une valeur plus objective et scientifique au revenu minimal assurant un niveau de vie décent. D'après lui, une personne seule doit percevoir chaque mois au moins 1 634 euros après impôt sur le revenu pour vivre décemment. Soit 251 euros de plus que le Smic. Un couple avec deux enfants aurait, quant à lui, besoin de 3 744 euros par mois. L'économiste estime qu'environ 35% des Français n'atteignent pas ces planchers et ont donc un revenu indécent…