Chaque foyer peut gagner 110 euros d'aides supplémentaires par mois mais oublie de les réclamer

En ces temps d'inflation de nombreuses familles françaises pourraient bénéficier de plusieurs centaines d'euros mais n'y font pas assez attention.

10 milliards d'euros ! Une somme astronomique qui correspond à une bien triste réalité du système économique français. Il s'agit du montant de l'ensemble des aides sociales qui ne profitent à personne. Et pour cause, ces minimas sociaux ne sont pas demandés par les salariés, fonctionnaires, retraités, chômeurs ou étudiants qui pourraient y prétendre. Ainsi, chaque année, "plus d'un tiers des Français éligibles à certaines prestations sociales n'en bénéficient pas", indique l'Observatoire des non-recours aux droits et services.

Prime d'activité, RSA, allocation de rentrée scolaire, APL... Que ce soit dans le domaine du logement ou bien celui des aides à la consommation, il est bien souvent difficile de s'y retrouver parmi la myriade d'allocations qui existent en France. D'autant que certaines sont parfois attribuées, non par l'Etat, mais par les collectivités territoriales comme la commune, le département ou la région. Concrètement, la méconnaissance de l'existence même de certains dispositifs, le manque d'informations sur les conditions d'accès et la complexité des démarchages administratives à accomplir pour les obtenir, sont autant de facteurs qui restreignent le recours aux aides sociales.

A titre d'exemple, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), estime que 50% des personnes éligibles au minimum vieillesse ne le demande pas, quand ce chiffre de non-recours grimpe à 34% pour le RSA et à 35% pour l'assurance chômage. Cela représente des millions de personnes qui ne réclament pas des milliards d'euros auxquels elles ont pourtant droit. Il faut également prendre en compte d'autres sommes qui peuvent être allouées, mais qui ne relèvent pas des allocations. C'est le cas notamment des aides publiques destinées à l'accompagnement en faveur de la transition énergétique, comme le dispositif Ma Prime Rénov'. Là aussi, les ménages qui peuvent y prétendre n'en font pas la demande.

Rapporté à la totalité de la population française, le taux de non-recours équivaut à ce "qu'un foyer passe à côté de 110 euros en moyenne tous les mois", affirme Cyprien Boutard-Geze, CEO de Klaro. Anciennement baptisée "Toutes mes aides" la start-up a mis au point une application dont l'algorithme permet de passer en revue les conditions d'accès de plus de 1 500 aides publiques afin d'évaluer si les utilisateurs y ont droit ou non. Pour éviter de louper un virement utile en ces temps d'inflation, il est également possible de tester son éligibilité à certaines aides sur le site Mesdroitssociaux.gouv.fr.