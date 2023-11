Cet internaute a trouvé comment réduire le prix des articles achetés sur Internet, et les vendeurs n'y peuvent rien

La période des fêtes de fin d'année couplée à l'inflation est synonyme d'augmentation des dépenses pour les Français. Et pourtant une astuce permet à l'ensemble des ménages de faire baisser le prix de leurs achats effectués sur Internet.

Le vent d'hiver souffle sur les finances des Français. La période des fêtes de fin d'année approche à grands pas, et avec elle, la traditionnelle avalanche de dépenses qui attend les ménages. Autant de festivités, de repas et de cadeaux qu'il faut conjuguer avec un phénomène d'inflation persistant.

Cependant, une poignée d'internautes ont mis au point une astuce, toute simple qui permet de faire de belles économies. Accessible à n'importe qui, cette technique permet de réduire le prix de certains articles commandés sur Internet. Une aubaine plus que bienvenue à l'heure où les consommateurs commencent à faire leurs emplettes pour Noël.

Jeux vidéo, livres, films, vêtements, mobiliers, électroménager, électronique... ces internautes ont donc trouvé un moyen de faire baisser le prix de n'importe quel article, dès lors qu'il est vendu d'occasion. Une pratique certes peu scrupuleuse, voire à la limite de la légalité, mais particulièrement efficace.

Cette méthode "fonctionne sur tous les sites de commerce en ligne qui permettent aux particuliers de s'enregistrer en tant que vendeur de produits d'occasion", explique un internaute utilisant régulièrement l'astuce. Concrètement, ce procédé est faisable sur des sites comme Rakuten, Leboncoin, Vinted ou encore Ebay. En revanche, ce n'est pas possible sur Amazon ou Temu, qui laissent uniquement les vendeurs professionnels proposer des articles.

"Tout d'abord, je me suis rendu sur l'un des sites marchands (évoqués plus haut ndlr) et j'ai choisi un jeu vidéo et un livre que je souhaitais acheter", raconte l'internaute. Puis il ajoute : "même en occasion, je trouvais ces articles trop chers. J'ai donc posté deux fausses annonces, une pour chaque produit, avec des prix évidemment plus faibles que les autres". Au bout de quelques jours, l'internaute a constaté que ses annonces, défiant toute concurrence, avaient fait réagir les autres vendeurs qui, eux, proposaient réellement les articles en question.

"Certains vendeurs avaient adapté leurs prix aux miens : quelques-uns étaient des particuliers, comme moi, mais la plupart étaient des distributeurs professionnels comme Carrefour, E.Leclerc, Boulanger, RecycLivre ou encore CashExpress", indique l'internaute. En effet, selon un responsable d'une plateforme d'achat, "pour rester compétitifs, certains gros vendeurs utilisent des algorithmes informatiques qui alignent automatiquement leurs tarifs sur ceux de la concurrence". En cause, le stockage des articles d'occasion coûte cher aux distributeurs, qui préfèrent alors baisser leurs prix, afin de vendre les produits au plus vite.

Résultat, le jeu vidéo désiré par notre faussaire est passé de 40 euros à moins de 30 euros et le prix du livre convoité est tombé à 15 euros, contre 55 euros à l'origine. Pour finir, "j'ai simplement retiré mes fausses annonces et acheté mon jeu vidéo et mon livre aux vendeurs, à qui j'avais forcé la main", se réjouit l'internaute.