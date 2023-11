La moitié des Français gagne plus que vous si votre salaire est inférieur à ce montant, pourtant pas si élevé

Un chiffre divise la population française. Un français sur deux touche chaque mois un salaire supérieur à cette somme, relativement modeste.

A l'heure où la hausse des prix perdure, la question des salaires et du pouvoir d'achat semble plus que jamais primordiale. Le taux d'inflation s'établit à 4,2% en octobre et devrait atteindre une moyenne d'environ 5% sur l'ensemble de l'année 2023.

En parallèle, les salaires ont légèrement augmenté, "mais pas au point de compenser totalement la hausse des prix", souligne une récente étude du cabinet de conseil en ressource humaine LHH. Néanmoins, "60% des salariés français ont bénéficié d'une revalorisation salariale en 2022 ou en 2023", explique Laurent Blanchard, directeur général du cabinet de recrutement PageGroup France.

A l'aune de ces évolutions de salaires, l'INSEE a pu revoir ces statistiques sur la rémunération des Français. Si les chiffres de l'année 2023 ne sont pas encore disponibles, l'institut a néanmoins publié les données de l'année 2022. Une tendance particulièrement intéressante s'en dégage. Une personne seule est qualifiée de pauvre, car vivant en dessous du seuil de pauvreté, à partir du moment où elle gagne moins de 1158 euros net par mois. Ce seuil de pauvreté était encore fixé à 941 euros en 2020.

De son côté, le salaire moyen en France a également évolué : il s'élève désormais à 2630 euros net mensuel. Cependant, comme son nom l'indique il s'agit là d'une moyenne de revenus. Le calcul inclut donc les salaires encaissés par les plus riches du pays, qui pèsent très lourd dans la balance, au point de compenser en partie les faibles rémunérations, beaucoup plus nombreuses.

Afin d'obtenir un indicateur de référence plus précis sur les rémunérations des Français, il faut plutôt se pencher sur le salaire médian. Concrètement, il s'agit du revenu net mensuel en dessous duquel se situe 50% de la population et au-dessus duquel se trouve les autres 50%. En clair, la moitié des Français gagne moins que ce montant et l'autre moitié touche plus.

D'après l'Insee le salaire médian s'élève à 2092 euros net par mois avant impôt sur le revenu pour un travail à temps plein. Pour rappel, en 2021, le salaire médian était de 2012 euros par mois. Autre statistique : selon l'Insee environ 10% des salariés français profitent d'une rémunération supérieure à 4162 euros net par mois. Enfin, une poignée de travailleurs (environ 1%), font partie des salariés les mieux payés de France et les plus élevés et gagnent plus de 9973 euros chaque mois.