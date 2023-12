Voiture d'occasion : cherchez ce mot sur Leboncoin et vous serez sûr de faire une bonne affaire

Avec l'inflation, le prix des voitures neuves ou d'occasion augmente. Toutes les astuces sont donc bonnes à prendre pour faire baisser la facture.

Le marché du véhicule d'occasion est en repli. En 2022, il avait enregistré 5,258 millions de transactions, selon les chiffres de NGC Data, une société spécialisée dans le traitement des données liées à l'automobile. Un chiffre en baisse de 13% par rapport à 2021. Et l'année 2023 ne s'annonce pas meilleure. Début novembre, la société d'assurance Opteven estimait que le marché était en baisse par rapport à 2022. 5 028 445 véhicules d'occasions avaient été vendus depuis le début de l'année, enregistrant une baisse de 1% par rapport à la même période l'année précédente.

Une des causes de cette morosité : la hausse des prix. Le site Autoscout24.fr a ainsi vu le prix moyen des annonces publiées sur son site grimper à 31 108 euros au mois d'octobre 2023. Un montant en hausse de 2,7% par rapport au début de l'année et de 5,3% comparé au même mois de l'année précédente.

Alors du côté des consommateurs, toutes les astuces sont bonnes pour trouver les véhicules au meilleur rapport qualité/prix : faire appel à un mandataire, acheter sa voiture à l'étranger, l'acquérir auprès d'une société de location ou au cours d'une vente aux enchères. Mais un autre bon plan, largement méconnu du grand public peut également être intéressant : la vente de véhicules de collaborateur. Une rapide recherche sur les sites de bonnes annonces, comme Leboncoin, permet de voir que de nombreuses automobiles sont affichées avec cette précision. Mais que cache-t-elle ? Concrètement, il faut rechercher sur le site de petites annonces "voiture collaborateur", ou "collaborateur PSA" ou "collaborateur Stellantis" ou "collaborateur Nissan" par exemple.

Ce sont des véhicules vendus aux salariés des constructeurs automobiles à des tarifs préférentiels. En effet, chaque année, ils peuvent acquérir plusieurs véhicules, jusqu'à six par an pour certains, comme nous l'a indiqué un salarié d'un des principaux constructeurs français. D'après plusieurs personnes interrogées, les salariés et retraités de ces sociétés peuvent profiter de réductions allant de 5 à 22% en fonction du modèle choisi. Ils ont l'obligation de conserver le véhicule un certain nombre de mois avant de pouvoir le revendre sur le marché. Pour la plupart, ce système leur permet de faire bénéficier de tarifs avantageux à leur famille ou amis. Certains espèrent réaliser une petite marge à la revente, ou à défaut, cet avantage leur permet de rouler avec une automobile neuve toute l'année.

Pour les consommateurs qui souhaitent se diriger vers ces annonces les avantages sont nombreux. Les véhicules sont vendus bien entendu moins chers que leur équivalent neuf. Leur kilométrage est généralement faible, souvent même en dessous des 5 000 kilomètres, d'après ce que nous avons constaté sur les annonces. Achetés récemment, voire même au cours de l'année 2023, par des salariés professionnels, ils sont habituellement bien équipés, entretenus et encore sous garantie constructeur.