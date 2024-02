Dans ces 8 départements les salaires sont plus élevés que dans le reste du territoire français

Les Français gagnent plus ou moins bien leur vie selon le département où ils résident. Voici les 6 départements où les salaires sont les plus bas et les 8 départements où les revenus sont les plus hauts.

Chaque département en France à ses petites particularités. Ses paysages, sa gastronomie, son patois sont autant d'éléments qui forgent sa singularité. Mais l'autre facteur qui constitue parfois une grande différence entre les territoires sont... les salaires. En effet, si en immobilier la valeur des locations ou les prix d'un bien varient d'une commune à l'autre, c'est également le cas des rémunérations que perçoivent les employés.

Plusieurs raisons expliquent cette disparité entre les départements. La densité de population ou encore les activités économiques présentes sur le territoire participent à faire varier le revenu moyen des salariés résidant dans le département. Certaines zones rurales ou encore industrialisées en France regroupent majoritairement des métiers où les professionnels possèdent des rémunérations plus faibles. A l'inverse, les départements dotés de grands centres urbains ont davantage de chance d'être occupés par des employés plus qualifiés, bénéficiant d'un salaire plus élevé. Ce sont également dans les grandes villes que se concentrent des secteurs d'activité lucratifs tels que la finance, l'immobilier ou encore l'informatique.

Autre facteur qui justifie les différences de salaires entre les départements : le coût de la vie n'est pas le même selon le département dans lequel le travailleur réside. Les prix à la consommation en magasin, dans les supermarchés ou en station-service peuvent être plus ou moins élevés. Ainsi, les entrepreneurs sont parfois contraint d'adapter la rémunération qu'ils proposent au coût de la vie auquel font face leurs salariés. Les deux phénomènes s'auto-entretenant.

Mais alors comment comparer les salaires d'un département à l'autre ? Pour répondre à cette question, l'Insee a fait une moyenne du salaire des actifs dans chaque département français. Puis, l'institut a comparé les résultats obtenus avec le revenu moyen en France, qui s'élève à 2520 euros nets par mois. Ce montant correspond au revenu moyen pour un travail à temps plein, tout secteur confondu, privé comme public, et ce, peu importe le niveau de qualification.

Dans la plupart des départements, la population possède un revenu moyen inférieur à 2 520 euros. Les 6 départements qui possèdent le revenu moyen le plus bas sont la Lozère (-23%), la Creuse (-22,8%), le Cantal (-22,3%), l'Aude (-20,8%), le Gers (-20,2%) et la Dordogne (-20,1%).

De l'autre côté du spectre, seuls les habitants de 8 départements détiennent un revenu mensuel net moyen supérieur à la moyenne nationale. La plupart se situent en région Île-de-France. Il s'agit de l'Isère (+0,1%), la Haute-Garonne (+1,9%), l'Essonne (+8%), la Seine-Saint-Denis (+10,2%), le Val-de-Marne (+11,5%), les Yvelines (+21,2%), Paris (+42,5%) et enfin les Hauts-de-Seine (+58%).