"Les cartes bancaires changent : vous allez payer plus cher à la caisse - Auchan, SNCF et Système U lancent l'alerte"

La disparation d'un célèbre logo présent sur la plupart des cartes bancaires risque d'entrainer une hausse des prix. SNCF, Auchan, Système U... de grandes enseignes redoutent ce phénomène.

Le geste est tellement anodin qu'il en devient presque mécanique. Ouvrir son portefeuille, sortir sa carte bancaire, puis l'approcher du terminal de paiement. Rapide et pratique, le paiement par carte bancaire s'est largement démocratisé ces dernières années en France. Composer son code secret, faire un paiement sans contact, ou encore taper les numéros de sa carte pour effectuer des achats sur internet, sont devenues autant d'habitudes dans le quotidien des ménages.

Toutefois, payer avec une carte bancaire peut avoir des conséquences aussi discrètes qu'importantes. Cette pratique cache un effet méconnu, qui impacte directement le prix des produits que l'on achète au quotidien. Pour faire les courses, acheter de l'essence, payer un restaurant… l'utilisation de la carte bancaire tend à faire grimper le coût de nos achats. La faute à un petit logo, très connu des Français : le sigle CB (Carte Bancaire) qui se trouve sur de nombreuses cartes de paiement.

En effet, lors de chaque transaction par carte bancaire, les commerçants qui encaissent un paiement doivent s'acquitter de frais. Ils paient notamment une commission interbancaire de paiement (CIP), une commission auprès de leur banque qui perçoit le paiement du client, ainsi que des frais de réseau prélevés par Visa, Mastercard ou CB. En clair, lorsque le terminal indique "paiement accepté", c'est parce que les sociétés gérant les réseaux bancaires ont vérifié la solvabilité du client et ont validé la transaction.

Or, les frais de réseau ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi, le coût pour les commerçants diffère selon que le paiement passe par le réseau français CB ou par un réseau international comme Visa ou Mastercard. Alors que le réseau CB prélève en moyenne 0,9% sur les transactions, les réseaux comme Visa ou Mastercard ponctionne jusqu'à 1,2%. De quoi rogner les marges des commerçants. Une situation que déplore le PDG de Système U, Dominique Schelcher, dans un récent post sur LinkedIn : "les coûts des réseaux étrangers sont plus élevés pour toute la chaîne et donc pour le consommateur au final".

Le patron de l'enseigne de supermarché alerte sur le fait que, discrètement, certaines banques n'apposent plus le logo CB sur leurs cartes bancaires. Résultat : la commission payée par les commerçants est beaucoup plus élevée, les contraignants à augmenter leur prix. Cette hausse des tarifs risque de se répercuter sur la facture des ménages.

Même son de cloche du côté d'Auchan, Cdiscount et SNCF Voyageurs, qui dans un document commun avec Système U écrivent que la part des paiements passant par le réseau CB est tombée de 97% à 85% en l'espace de 3 ans seulement. Ce changement s'explique notamment par la démocratisation des paiements en ligne et via mobile, qui favorisent les réseaux Visa et Mastercard. L'arrivée des néo-banques, qui ne sont pas reliées au réseau CB, a également joué. Même certaines banques traditionnelles comme BPCE ont commencé à émettre des cartes estampillées Visa, sans logo CB.