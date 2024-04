Il ne sera bientôt plus possible de se faire rembourser ses retards de train

En quelques clics, il est possible de se faire rembourser jusqu'à 126 euros sur son titre de transport francilien utilisé au cours de l'année 2023.

Trains en retard, wagons bondés, quais qui débordent, bus bloqués... Ces petits tracas du quotidien, plus qu'agaçants, cachent néanmoins une bonne surprise pour celles et ceux qui en sont victimes. En effet, les usagers de certaines lignes de transports peuvent se faire rembourser une partie de leur titre de transport. Salarié, retraité, étudiants... Tout le monde est concerné. Cependant, pour profiter de ce dédommagement, il faut faire vite, car la plateforme ferme dans une poignée de jours.

En Ile-de-France, la région a lancé une campagne de remboursement afin de dédommager les usagers de certaines lignes de transport qui ont subi des perturbations en 2023. C'est la troisième année consécutive que l'organisme en charge de la gestion des transports dans la région, Île-de-France Mobilité (IDFM), lance cette initiative. L'opération consiste à compenser les désagréments subis par les voyageurs en raison d'une baisse de ponctualité sur le réseau de transports en commun francilien.

Cette campagne de dédommagement fait suite à une année 2023 marquée par des difficultés de recrutement et de nombreux travaux nécessaires à la modernisation du réseau de transports. Résultat, tous les moyens de transports ont été impactés : bus, tramway, métros et RER. Mais certaines lignes ont été plus affectées que d'autres. La baisse de la ponctualité sur ces axes, n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés dans les contrats passés entre Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport.

Les lignes concernées par le remboursement sont celles dont la ponctualité a été inférieure à 80% pendant au moins trois mois en 2023, ainsi que les axes dont la ponctualité annuelle a été inférieure à 85%. Ainsi, les lignes éligibles au remboursement sont les RER A, B, C, D et la ligne de transiliens P. Les montants remboursés peuvent correspondre à un demi-mois, un mois ou à un mois et demi d'abonnement au Pass Navigo annuel. En clair, les usagers peuvent toucher 42,05 euros, 84,10 euros ou encore 126,15 euros.

Il faut noter que la valeur du remboursement diffère selon les axes empruntés, du nombre de mois de forfait acheté durant les périodes impactées et du type de forfait détenu par l'usager. La campagne de remboursement a débuté le 20 mars 2024 et se poursuivra jusqu'au 17 avril 2024. Les abonnés Navigo éligibles ont donc jusqu'au 17 avril pour effectuer leur demande de remboursement.

Pour obtenir le remboursement, les abonnés Navigo doivent se rendre sur le site internet d'Île-de-France Mobilités. Dans la rubrique "Services", il faut cliquer sur "Dédommagement" puis remplir le formulaire correspondant à la ligne sur laquelle habite le voyageur. Un justificatif de domicile peut être demandé afin de confirmer l'adresse de l'usager et ainsi éviter les demandes de remboursement abusives.