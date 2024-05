Cette technique méconnue permet de baisser jusqu'à 20 euros le prix de ses billets de train

Pourtant disponible depuis trois ans, cette technique est encore peu connue du grand public. En plus de permettre des économies, elle possède également des vertus écologiques.

Voyager en train est un moyen de transport pratique, rapide, écologique… et souvent très coûteux. Le prix des billets de train, parfois très élevé, peut gonfler le budget d'un séjour de manière significative. Surtout lorsqu'on essaie de réserver un trajet à la dernière minute. Alors que les grandes vacances approchent à grands pas, le prix des billets de train risque, une fois de plus, de faire grimacer de nombreux Français.

Heureusement, il existe une solution méconnue qui permet de réduire le coût des billets de train. Cette solution est peu contraignante et surtout, elle est accessible à tous les Français. Il ne faut remplir aucun critère d'âge. N'importe qui peut en bénéficier, peu importe ses revenus. Surtout, elle permet d'économiser jusqu'à 20 euros par trajet.

Pourtant, elle demeure encore méconnue du grand public alors qu'elle existe depuis 2021. Mais si beaucoup de Français ignorent encore son existence, c'est sans doute parce que cette solution n'est pas proposée directement par la SNCF. En effet, l'entreprise qui la propose se nomme "WePost".

WePost est une start-up marseillaise fondée en 2021. Le service qu'elle propose est simple : proposer à des voyageurs lambda de se transformer en livreur le temps d'un trajet de train. L'entreprise met en contact des personnes ayant un colis à expédier et des transporteurs amateurs et l'algorithme de la plateforme trouve des correspondances entre les voyageurs et les expéditeurs. Le colis en question ne peut pas excéder six kilos. Selon la taille de ce dernier, sa valeur ou encore la durée de trajet, le prix de la livraison varie. Et d'après le site internet de WePost, le voyageur peut gagner jusqu'à 20 euros par trajet.

En pratique, le voyageur propose son trajet sur l'application et reçoit une notification lorsqu'un colis est à récupérer en point relais. Il accepte la course, le transporte et le dépose en point relais une fois arrivé à destination. De particulier à particulier, la remise peut se faire en main propre. Le livreur amateur peut aussi transporter un colis pour le compte d'un professionnel. A noter que dans certaines villes (Paris, Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux et Angers), des "agents nomades" WePost peuvent acheminer le colis entre la gare d'arrivée du voyageur et le point relais.

Cette solution présente une seule contrainte pour la personne qui transporte le colis : elle allonge la durée du voyage de quelques minutes, le temps de récupérer le colis et de le déposer dans un point relais dans la ville de destination. Mais en échange de ces quelques minutes, il peut empocher jusqu'à 20 euros. Soit 10% du prix d'un aller retour Paris-Nantes en TGV pour une personne le week end. Et en plus d'être économique, cette solution permet de diminuer l'empreinte carbone associée aux livraisons de colis !