Si vous avez consulté ce site Internet très célèbre vous avez sans doute été dupé

Un site Internet très connu a trompé de nombreux internautes pendant des années. Certains ont perdu beaucoup d'argent.

En pleine période d'inflation, des sites Internet ont profité des consommateurs en quête d'économies pour se faire une belle somme sur leur dos. En effet, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie, des assurances, des frais bancaires, des offres d'abonnement téléphonique et internet, de nombreux Français se tournent vers des comparateurs en ligne. Ces sites Internet proposent d'aider les ménages à trouver la meilleure offre, promettant souvent de belles économies à la clef.

Changer de fournisseurs de gaz, d'électricité, d'opérateurs mobile ou encore de banque peut en effet s'avérer une bonne méthode pour économiser plusieurs centaines d'euros sur l'année. De plus, la majorité de ces plateformes sont très faciles à utiliser. Il suffit d'y indiquer quelques informations personnelles, sur son logement, ses équipements ou sur la composition de son foyer, afin de dénicher une offre particulièrement alléchante. En clair, les comparateurs en ligne sont un moyen simple et rapide de lire les différentes offres présentes sur le marché de l'énergie, des banques, des opérateurs, etc.

Les utilisateurs de ces comparateurs partent du principe que le site qu'ils consultent est honnête et leur fournit des informations fiables. Cependant, il arrive que certains comparateurs manquent de transparence, induisant ainsi les consommateurs en erreur. Se fiant aux résultats affichés, les clients risquent alors de souscrire à une offre qui ne correspond pas réellement à leurs besoins.

Récemment, l'un d'entre eux a été épinglé pour pratiques commerciales trompeuses. Suite à une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'entreprise s'est vue infliger une amende de 400 000 euros.

Selon les conclusions de l'enquête, ce site aurait mis en avant de manière trompeuse les offres d'un fournisseur d'énergie en particulier, affichant des remises inexistantes et des mentions laissant croire à tort que ces offres étaient financièrement avantageuses. Le comparateur aurait également dissimulé ses intentions commerciales afin d'obtenir l'insertion de liens publicitaires sur des sites d'organismes publics destinés à informer les consommateurs. Le nom de ce site ? Selectra.

Cette condamnation, une première pour un comparateur sur le marché de l'énergie, souligne l'importance d'une surveillance accrue de ce secteur par les autorités compétentes et les associations de consommateurs. François Carlier, délégué général de l'association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), met en garde les consommateurs contre "les pratiques douteuses de certains fournisseurs et comparateurs", rappelant que "les offres les moins chères ne sont pas toujours les plus fiables".