Une aide destinée à des millions de parents augmente cette année, voilà combien vous allez toucher

3 millions de familles peuvent bénéficier d'une aide financière conséquente dès cet été. Le montant a même été revalorisé par le gouvernement.

Si les vacances d'été riment souvent avec soleil et détente elles sont également synonyme d'importantes dépenses. A la rentrée les comptes en banque sont parfois à sec. Une situation d'autant plus dommageable que quelques mois plus tard les fêtes de fin d'année viendront encore une fois grever le budget des ménages. Et entre temps les familles sont confrontées à l'onéreuse période de la rentrée scolaire des enfants.

Cartables, stylos, feutres, cahiers, classeurs... les fournitures scolaires coûtent particulièrement cher. Heureusement 3 millions de familles peuvent bénéficier d'un important coup de pouce financier afin d'assurer ces dépenses.

Il s'agit de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), une aide versée chaque année à des millions de parents. Cette prime est allouée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), mais certains parents peuvent tout de même en profiter, même s'ils ne sont pas déjà allocataires auprès des organismes sociaux.

Cette année, bonne nouvelle pour les familles bénéficiaires : l'ARS a été revalorisée de 4,6%. Les montants attribués varient en fonction de l'âge de l'enfant : 416,40 euros pour les enfants de 6 à 10 ans et les plus jeunes inscrits en CP, 439,38 euros pour ceux âgés de 11 à 14 ans, et 454,60 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. La date officielle de versement de l'ARS est fixée aux alentours du 20 août 2024. Pour Mayotte et La Réunion, le versement devrait avoir lieu plus tôt, début août.

L'attribution de l'ARS est soumise à certaines conditions, notamment le niveau de ressources des familles, qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Pour percevoir l'allocation en 2024, le revenu fiscal de référence (RFR) de 2023 ne doit pas dépasser 25 775 euros pour un enfant à charge, 31 723 euros pour deux enfants, ou encore 37 671 euros pour trois enfants. Le plafond de ressources s'élève à 27 141 euros pour un foyer avec un enfant à charge en 2024, somme à laquelle il faut ajouter 6 263 euros par enfant supplémentaire.

Les démarches à effectuer pour bénéficier de l'ARS dépendent de l'âge de l'enfant. Pour les enfants âgés de 6 à 15 ans dont les parents sont déjà allocataires de la CAF, le versement sera automatique. Pour les enfants de moins de 6 ans entrant au CP, ou pour les jeunes de 16 à 18 ans, un certificat de scolarité devra être transmis.