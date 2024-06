La paie de plusieurs millions de Français sera plus élevée cet été grâce à ce bonus

Des millions d'employés en France vont toucher un bonus de salaire cet été. Pour certains il est même augmenté.

Les vacances d'été approchent à grands pas et avec elles leur lot de dépenses. Le coût est d'autant plus difficile à assumer pour les personnes qui disposent de petits revenus. Idem pour celles qui ont des enfants à charge. Hébergement, courses, transport... Tout coûte cher et un coup de pouce est souvent plus que bienvenue.

Heureusement, des millions de travailleurs vont pouvoir profiter d'une belle rallonge de salaire cette année. De quoi renflouer leur budget pour cet été. D'autres pourront même utiliser cet argent pour faire face aux traditionnelles dépenses de fin d'année qui surviennent à partir de la rentrée, comme les fournitures scolaires, les fêtes de fin d'année, ou encore les factures de gaz et d'électricité qui risquent d'augmenter à cause des températures plus fraiches.

Le bonus que des millions de salariés vont bientôt recevoir est la prime de vacances. Cette prime, versée par l'employeur à ses salariés à l'occasion des départs en congés d'été, n'est pas prévue par le Code du travail. Cependant, elle peut être fixée par une convention collective, un accord d'entreprise, une décision unilatérale de l'employeur, ou le contrat de travail. Si la prime de vacances n'est pas obligatoire pour les entreprises, elle le devient lorsqu'elle est prévue par l'un de ces dispositifs.

Cette année, la prime vacances sera plus élevée pour des millions de salariés. En effet, les travailleurs qui ont bénéficié d'une hausse de salaire en 2024 verront leur prime de vacances, souvent calculée à partir du salaire, mécaniquement augmenter. La hausse ne sera pas vertigineuse mais équivalente à l'augmentation de salaire accordée, à moins que l'entreprise ait décidé d'abonder la prime.

Le montant de la prime de vacances varie selon les conventions collectives des salariés. Par exemple, dans la convention Syntec, qui regroupe de nombreuses professions en France, le montant versé aux salariés équivaut à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés dans l'entreprise. Dans le BTP, le calcul est plus complexe : la prime correspond à 30% de l'indemnité versée au titre de 24 jours de congés payés. Concrètement, pour un salarié payé 2000 euros net par mois, la prime s'élèvera à environ 880 euros.

Attention, il est important de ne pas confondre la prime de vacances avec les indemnités de congés payés. Ces dernières sont destinées à compenser la perte de salaire subie par le salarié lorsqu'il prend ses congés payés, afin qu'il perçoive son salaire habituel. La prime de vacances, quant à elle, peut être versée en complément de l'indemnité de congés payés. Elle se distingue également des chèques vacances attribués par certaines entreprises, qui sont des titres de paiement permettant de financer des dépenses liées aux vacances.