Le prix de tous les contrats d'assurance va bientôt augmenter à cause de cette nouvelle loi

Une nouvelle loi impacte désormais le prix de tous les contrats d'assurance : habitation auto, moto... Personne ne peut y échapper.

Tous les ménages vont passer à la caisse. Impossible d'y échapper. En effet, le prix des contrats d'assurance habitation, automobile ou moto va augmenter à compter de ce mois de juillet 2024. Cette hausse touche l'ensemble des ménages français, car la souscription à une assurance est obligatoire, que ce soit pour vivre dans un logement, posséder un bien immobilier ou pour avoir la propriété d'un véhicule. En clair, aucun foyer ne sera épargné par cette nouvelle charge financière.

Cette mauvaise nouvelle survient dans un contexte déjà difficile, puisque les contrats d'assurance ont déjà subi deux augmentations successives en 2022 puis en 2023. En 2022, les tarifs avaient bondi de 5% en moyenne. L'année suivante, les augmentations ont varié entre 5,5 % et 8% pour les assurances habitation, et entre 4% et 5% pour les assurances automobiles, selon les estimations du cabinet Addactis.

Ces hausses s'expliquent principalement par les coûts exorbitants auxquels les compagnies d'assurance ont dû faire face, notamment en raison des sinistres liés au dérèglement climatique. En 2022, elles ont dû couvrir 10,6 milliards d'euros de dégâts causés par des événements météorologiques violents, un montant record depuis deux décennies, selon France Assureurs. L'inflation a également poussé les assureurs à rehausser leurs prix, la valeur croissante des matières premières gonflant le coût des réparations.

Or, une nouvelle hausse de tous les contrats d'assurance est prévue dès ce mois-ci, liée cette fois à l'augmentation d'une taxe appliquée à l'ensemble des contrats d'assurance en France : la taxe attentat. Cette contribution est versée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

L'augmentation de la taxe attentat est la conséquence directe de la loi de programmation et d'orientation de la Justice 2023-2027. Cette loi prévoit un renforcement des possibilités d'indemnisation pour certaines victimes parmi les plus vulnérables, comme les victimes de violences intrafamiliales et les mineurs. Le FGTI, qui a pris en charge 93 411 victimes et leur a versé 516,1 millions d'euros en 2023, devrait ainsi voir ses dépenses augmenter. La hausse de la contribution vise donc à financer ces nouvelles indemnisations.

Concrètement, la taxe attentat est passée de 5,90 euros à 6,50 euros par an et par contrat d'assurance depuis le 1er juillet 2024, soit une augmentation de 60 centimes. Les Français doivent donc se préparer à une légère augmentation de leurs contrats d'assurance, déjà mis à mal par les hausses successives des deux dernières années. Si cette augmentation de la taxe attentat vise à améliorer l'indemnisation des victimes les plus vulnérables, elle n'en reste pas moins un coup dur pour le budget des ménages, dans un contexte économique déjà difficile.