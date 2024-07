Attention au prix affiché par les résidences senior, voici comment elles doublent la facture

Les résidences senior peuvent sembler avantageuses comparées à une chambre en maison de retraite, mais attention : entre les prix affichés et la facture finale, la différence peut être importante.

Les résidences senior se présentent comme une alternative intéressante aux Ehpad pour les personnes âgées encore autonomes. Elles offrent des logements privatifs adaptés au vieillissement avec de nombreux services pour faciliter le quotidien des personnes âgées et lutter contre l'isolement. Leurs prix peuvent sembler attractifs en se plaçant bien en dessous de celui d'une chambre en Ehpad dont le tarif médian se situe à 1 977 euros par mois, selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Toutefois, les prix affichés peuvent être trompeurs et la facture finale bien plus salée que prévu.

Concrètement, les résidents d'une résidence senior signent un bail d'habitation classique et non un contrat de prestation de services comme en Ehpad. Ils disposent d'un appartement personnel allant souvent du studio au 2 pièces, ergonomique et bien équipé. Plus la résidence comporte de salariés et d'équipement, plus ces charges additionnelles sont lourdes. Une piscine commune par exemple alourdit la facture.

Par ailleurs, une enquête menée par la DGCCRF en 2021 et 2022 auprès de 256 résidences senior a révélé de nombreuses pratiques trompeuses. 40% des établissements contrôlés n'informaient pas correctement les consommateurs sur les prestations proposées. Certains se présentaient à tort comme médicalisés, d'autres vantaient une qualité de services mensongère. Les prix et les prestations incluses manquaient souvent de transparence et de clarté. Des clauses abusives ont même été identifiées dans certains contrats comme la possibilité de modifier unilatéralement les conditions des service ou la facturation de frais pour les paiements effectués en chèque emploi service.

Parmi les principaux problèmes pointés : des services à la carte très onéreux qui viennent gonfler considérablement l'addition. Ménage du logement, téléassistance, restauration, animations... Chaque prestation se paie au prix fort. Certains "packs" de services sont même facturés automatiquement en plus du loyer, sans que le résident ne puisse s'y soustraire. Chez Domitys par exemple, pour un appartement d'une pièce, Le Particulier révèle que le loyer moyen s'élève à 1 268 euros par mois, mais avec les différents services, la facture grimpe en moyenne à 2 320 euros, soit presque le double.

Face à ces frais qui s'ajoutent, il est indispensable que les personnes intéressées insistent auprès des résidences pour connaître de façon exhaustive toutes les prestations comprises dans le prix affiché et toutes celles facturées en supplément. Il est vraiment important de comparer. Certains établissements incluent un panel d'activités quotidiennes gratuites dans leur offre de base, comme des ateliers jardinage ou bricolage pour stimuler les résidents et lutter contre l'ennui. Mais dans tous les cas, la plus grande vigilance s'impose pour éviter les très mauvaises surprises au moment de régler la note.