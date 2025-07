Compteur Linky : ce chiffre indique si la facture des clients d'EDF va grimper ou pas

La TVA sur l'électricité est multipliée par 4 à partir du 1er août 2025. Mais certains clients d'EDF vont échapper à la hausse des factures.

Augmentera, augmentera pas ? C'est la question que sont en droit de se poser les 20,4 millions de ménages ayant souscrit un contrat d'électricité au tarif réglementé d'EDF. Idem pour les 4 millions de clients abonnés chez d'autres fournisseurs d'énergie (Engie, TotalEnergies, etc) qui ont souscrit à des offres indexées sur le tarif réglementé d'EDF. La facture d'électricité de ces quelques 25 millions de foyers va connaître plusieurs changements importants à partir du 1er août 2025. Cette évolution résulte de l'ajustement de trois taxes distinctes : deux d'entre elles vont légèrement diminuer tandis qu'une troisième va considérablement grimper.

La taxe dite "d'accise" sur l'électricité sera réduite. A l'heure actuelle, chaque abonné à l'électricité paye 33,70 euros par mégawattheure consommé. Cette taxe passera à 29,98 euros par mégawattheure dès le mois d'août. Mécaniquement, la diminution de cet impôt fera baisser le prix de l'électricité. Parallèlement, le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE), connaîtra également une diminution de 2,5% en août 2025. Cette contribution, présente sur toutes les factures d'électricité, finance l'entretien et la maintenance des infrastructures électriques utilisées par les gestionnaires de réseaux.

À l'inverse, la TVA sur les abonnements à l'électricité va subir une hausse importante. Le gouvernement a décidé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, de faire passer le taux de TVA de 5,5% à 20% à partir du 1er août prochain. Cette multiplication par 4 du taux découle d'une réglementation de l'Union européenne qui impose désormais l'application du taux normal de TVA plutôt que le taux réduit. Pour l'heure, les consommateurs payent en moyenne 13,72 euros par mois pour leur abonnement à l'électricité, soit 164,64 euros à l'année. Concrètement, suite à la hausse de la TVA sur leur abonnement, ces foyers paieront 187,27 euros par an, soit 15,60 euros par mois. Leur facture annuelle d'abonnement à l'électricité va donc augmenter de 22,63 euros, soit environ 13%. Cependant, certains d'entre eux échapperont à cette hausse, quand d'autres verront même leur facture baisser.

En effet, cette double évolution, avec d'un côté une hausse du coût de l'abonnement et de l'autre une baisse du prix de l'électricité, favorise les plus gros consommateurs. Pour eux, l'augmentation du prix de l'abonnement sera largement compensée par les économies réalisées grâce à la réduction du tarif de l'électricité.

Le niveau de consommation à partir duquel un ménage va voir sa facture diminuer est de 4 900 kWh par an. Pour les foyers qui consomment moins, la facture va grimper. Il est possible de faire une simulation sur le site du Médiateur national de l'énergie, afin d'évaluer sa consommation d'électricité et d'estimer le montant de sa future facture.

Concrètement, alors qu'un Français consomme en moyenne 4 200 kWh à l'année, le coût de sa facture augmentera de 0,4%, passant de 1 011 à 1 015 euros par an. En revanche, un couple avec trois enfants, consommant chaque année 11 000 kWh d'électricité, va voir sa facture annuelle passer de 2 382 à 2 355 euros, soit une baisse de 1,1%.

Le pire étant pour les très petits consommateurs d'électricité comme les propriétaires de résidence secondaire. Avec une consommation de 1000 kWh par an sur leur résidence, leur facture grimpera de 4,9%.